Ретропоезд "Селигер" изнутри и почему местные жители боятся за сухую траву

Ретропоезд «Селигер». Фото: Любовь Абракадаброва

Когда муж сообщил, что мы едем в Бологое на ретропоезд «Селигер», я одновременно испугалась и обрадовалась.

Романтическое железнодорожное приключение – звучит заманчиво. Но что нас ждёт и что надеть? Вечернее платье? Кэжуал? Тёплую шубу и ватники? В итоге взяла с собой три комплекта одежды и делюсь с вами опытом.

Снаружи паровоз выглядит впечатляюще. Как огромный фырчащий чёрный железный дракон. К нему пристыкованы два зелёных вагона. Внутри вагон почти такой же, как в обычной электричке местного направления, только теплее и ухоженнее.

Так что вечернее платье и ватники лучше оставить дома, а то придётся их как гирлянды развешивать на крючки или неаккуратно закидывать на полку для вещей под потолок.

Местные жители и используют поезд, как электричку - по цене и скорости выходит так же. Относительно занимаемых мест тоже действует закон общественного транспорта: кто первый пришёл, тот и у окна. Но не стоит отчаиваться, ведь местные жители выходят на станциях, освобождая более комфортные места опоздавшим туристам.

Шикарного вагона-ресторана нет, зато у каждого сиденья предусмотрен небольшой столик и можно приобрести: кофе, чай, сладости, сувениры. Некоторые пассажиры берут с собой свои напитки. Такое, если не злоупотреблять - не возбраняется. Так же в поезде есть комфортный туалет и кипяток.

Отправились мы вовремя. По пути была остановка в Куженкино. Туристам предложили выйти из вагонов. За полчаса заправки поезда водой экскурсовод показала нам станцию, построенную в начале двадцатого века, и рассказала о традиционных железнодорожных механизмах.

Оказывается, маршрут выбран неслучайно. «Полоцкая дорога» - единственный путь, на котором уцелела вся железнодорожная инфраструктура. А на станции Куженкино сохранились не только керасиновые лампы, но в зале ожидания есть ещё столетний деревянный диван и прочие станционные исторические ценности.

Не буду вам всё рассказывать, чтобы оставить возможность самостоятельно впервые увидеть экспонаты вживую. Экскурсия была динамичной и невероятно интересной. Затем мы вернулись на свои места. По телевизору показали несколько захватывающих железнодорожных фильмов.

А потом до Осташкова мы были предоставлены сами себе. Можно было спать, самые смелые и любознательные отправились проситься в кабину машиниста, многие читали. Причем, я обратила внимание на обложки книг: люди выбрали тематически подходящую литературу. Разглядела произведения: «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Жёлтая стрела» В.Пелевина, «Полярный Экспресс» К.Олсбурга.

Я разговорилась с местной жительницей. Девушка ехала домой в Фирово, как раз используя поезд не как туристическую диковинку, а как транспорт. Она поделилась, что открытие «Селигера» было большим событием для их местности. В день праздника на поезде приехали актёры, одетые в традиционные красивые костюмы ушедшей царской эпохи, состоялся концерт.

Но со временем не всё оказалось гладко. Так, прошлой весной от вылетевших из паровоза искр вспыхнула сухая трава. Огонь быстро распространился и чуть не проглотил рядом расположенные деревни.

Теперь в сухую погоду жители выходят встречать поезд, но не потому, что рады ему, а чтобы сберечь свои дома в случае непредвиденной ситуации.

Обратный путь Осташков-Бологое мы тоже проделали на ретропоезде, но там уже не было эффектной экскурсии, только фильмы и три с половиной часа романтики пути.

Очень желаю вам тоже покататься по заповедной железной дороге.

Ходит ретропоезд один раз в неделю: по субботам (такое расписание до 14 марта из-за ремонта путей): отправление из Бологое в 9.15; прибытие в Осташков в 12.49. Обратный рейс из Осташкова: отправление в 15.07, прибытие в Бологое в 18.21.

Наш колумнист в вагоне ретропоезда «Селигер». Фото: Любовь Абракадаброва

Прибытие поезда. Фото: Любовь Абракадаброва

На станции. Фото: Любовь Абракадаброва