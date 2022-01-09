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Общество8 января 2022 23:00

Прогноз погоды в Твери на первую рабочую неделю 2022: ждать ли лютых морозов и снегопадов

«КП» – Тверь» узнала прогноз погоды на первую рабочую неделю 2022
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В первую рабочую неделю 2022 в Твери похолодает до -20.

В первую рабочую неделю 2022 в Твери похолодает до -20.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В первую рабочую неделю 2022 в Твери сильно похолодает. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

В понедельник, 10 января, днем в Твери будет -5 градусов, то ночью температура опустится до -15. Во вторник днем будет солнечно и -13, а ночью похолодает до -21. В среду днем солнечно и до -15, ночью снова до -20.

В четверг столики термометров пойдут вверх, причём резко - днём до -2 градусов и снег. В пятницу и вовсе оттепель - до +1. Метеочувствительным людям в период таких температурных качелей придётся непросто.

В выходные плюсовые температуры сохранятся.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы.

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