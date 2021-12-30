Пингвины под мостом, душа Речного и «Рюмка»-елка: иллюстратор-любитель нарисовал серию открыток новогодней Твери

Прекрасный Императорский дворец. Графика: Сергей Андреев

22-летний тверичанин Сергей Андреев знает, как перед Новым годом поднять настроение не только себе, но и всему городу. Взял и нарисовал праздничные открытки с видами любимой Твери.

Нарисовал, правда, это легко сказано. На создание каждой открытки в графических редакторах на компьютере ушло от одного до нескольких дней. А задумка об этом вынашивалась всю осень.

Нужно сказать, что профессия Сергея далека от изобразительного искусства - инженер по телекоммуникационным сетям. Закончил с отличием национальный исследовательский университет МИЭТ, "Московский институт электронной техники". Но, с детства неплохо рисует и даже закончил художественную школу при Венециановке.

В новогодней коллекции «любителя-иллюстратора», как Сергей сам себя скромно называет, пока представлено пять открыток: «Рюмка», Речной, Императорский дворец, кинотеатр «Звезда» и Старый мост. И каждая из них - особая, с тем самым теплым радостным настроением наступающих праздников.

На фоне Старого моста, украшенного гирляндами, танцуют пингвины.

- Почему именно пингвины, а не собачки и кошечки? Потому что я их очень люблю, - улыбается Сергей. - Да и должно ведь что-то чудесное случаться перед праздниками.

В кинотеатре украшена ёлка, над которой пролетает сказочная комета или та сама Рождественская звезда… В Императорском точно проходит бал, потому что окна освещены, а вокруг искрят фейерверки. И даже руинированный Речной выглядит сказочно, потому что ничего не исчезает в никуда. Где-то там в параллельный вселенной, а может быть и своих снах, он такой же прекрасный и торжественный.

Самому же художнику больше всего нравится новогодняя «Рюмка».

- Я ее рисовал самой первой. И так был вдохновлен, что она получилась очень быстро и вышла самой щедро украшенной.

Про пополнение коллекции в этом году Сергей пока не думает – не успеть же. А там, кто знает… Может быть появятся еще чудесные виды Твери, при взгляде на которые где-то внутри рождается тепло и однозначно начинаешь верить в лучший завтрашний день.

Пингвины под мостом. Графика: Сергей Андреев

Душа Речного. Графика: Сергей Андреев

Кинотеатр «Звезда». Графика: Сергей Андреев

«Рюмка» словно большая елка. Графика: Сергей Андреев