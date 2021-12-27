«Застолье - это прекрасно»: Врач из Твери рассказала, как в Новый год не перегрузить организм вредной едой

Капрезе или оливье, свиная рулька или рыба на пару - составляйте меню на свой вкус! Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Что греха таить, Новый год мы любим не только за бой курантов и аромат хвои. Слюнки текут в предвкушении новогодних излишеств! Между тем со всех сторон нас пугают: жареное - вредно, солёное - опасно, а жирненького на стол добавить - так и вообще каюк! Ну не диету же в праздник блюсти…

Как вкусно поесть, но не перегрузить организм во время новогодних каникул, в прямом эфире на официальной страничке Минздрава Тверской области рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области, кандидат медицинских наук, магистр общественного здоровья Елена Низова.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ВРЕДНОГО МОЖНО

- Застолье это прекрасно! - приятно обескуражила Елена Низова. - Когда я читаю лекции по питанию, у меня на слайдах есть картины: «Завтрак на траве», полотна голландских мастеров, рябчики и прочее. Питание - это удовольствие! Но всё хорошо в меру. И важно, чтобы на новогоднем столе было много зелени. Овощи, фрукты - то, что богато клетчаткой.

Если вы хотите, чтобы праздничный ужин был не только вкусным, но и полезным (или, как минимум, не особо вредным), Елена Низова советует придерживаться простых правил:

- Помните: яблоки более богаты клетчаткой, чем виноград. А в овощах её ещё больше. Рыба лучше, чем мясо. Пусть будет поменьше сосисок и колбасы, а также всего, что содержит много соли, сахара и консервантов. Соли мы в любом случае переедим, мы и в обычные дни её переедаем. Просто задумайтесь об этом и хотя бы с третьего января ограничьте употребление таких продуктов.

ХОРОШО ПОЕЛ - ХОРОШО ПОХОДИ

В праздник на столе вполне допустимы «вредности», в которых мы себя ограничиваем в будни, считает специалист. Но после удовольствий и излишеств необходимо дать себе небольшую физнагрузку.

- Первого или второго числа после жареной курочки идите на прогулку! - советует Елена Низова.

Когда мы двигаемся, тренируются мышцы. Многие забывают, что сердце - тоже мышца, и она должна работать. При этом прогулки от плиты до раковины не в счёт. Организму нужна аэробная нагрузка (физическая активность на открытом воздухе, когда задействованы многие группы мышц, учащается сердцебиение и дыхание, - Ред.), а работа по дому, увы, таковой считаться вряд ли может. Даже шагомеры начинают отсчитывать аэробную нагрузку только после 10 минут хорошей активности, например быстрого шага.

- Двигаться надо правильно: с лёгкой усталостью и до небольшой одышки, - резюмирует Елена Низова. - Прекрасным подарком себе на Новый год будет изменение своей ментальности относительно физической нагрузки. Если вам не удалось припарковать машину близко к магазину - это хорошо!

НА ЗАМЕТКУ

Согласно данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку нужно потреблять 20-30 граммов клетчатки в сутки. Клетчатка, которую мы получаем с пищей, бывает растворимой и нерастворимой. Полезны обе. Растворимые пищевые волокна снижают холестерин, стабилизируют содержание сахара в крови и уменьшают поглощение жиров, а также являются пребиотиком. Нерастворимая клетчатка механически «чистит организм»: абсорбирует побочные продукты пищеварения, а также усиливает перистальтику.

Сколько клетчатки содержат продукты:

фасоль (особенно чёрная) - 15% клетчатки от общего веса продукта, из них 8% растворимой клетчатки;

авокадо - 13,5 грамма клетчатки в одном плоде, содержание растворимых волокон - 7% от общей массы мякоти;

брюссельская капуста - 3,8% клетчатки от общего веса, из них 2% растворимой клетчатки;

брокколи - 2,6% клетчатки от общего веса, более половины из которых растворимы (содержание растворимых волокон - около 2% от общей массы варёной брокколи);

груши - около 5,5 грамма клетчатки на один плод среднего размера (растворимая клетчатка - примерно 1,5 грамма на одну грушу);

морковь - одна чашка (128 граммов) измельчённой моркови содержит 4,6 грамма пищевых волокон, 2,4 из которых растворимы.

Много клетчатки также содержится в белокочанной капусте, стручковой фасоли, кукурузе, горохе, орехах, овсе, спарже, малине, яблоках, цитрусовых, тыкве, батате, свёкле.