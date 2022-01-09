Закругляемся: как правильно выкинуть елку в мусор в Твери

Елку в мусорный контейнер в Твери просят не бросать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние праздники в Твери заканчиваются. Шары, гирлянды, мишура и прочие атрибуты новогодних торжеств вскоре займут свои места на антресолях. Но! У кого-то ведь и живые новогодние елочки приобретены. Как быть с ними? Науке и мне лично известны случаи, когда новогоднее дерево благополучно достояло до майских в кадке с песком и выжило. Впрочем, это все же вариант не для всех...

Большинство зелёных красавиц отправятся на помойки. Выбрасывать их нужно правильно.

Пост-просьбу о правильной утилизации ёлок на своей странице в соцсети опубликовала компания «ТСАХ», которая вывозит мусор с помоек Твери.

«Обращаемся к жителям с просьбой не складировать елки в контейнеры для мусора, так как они будут быстро заполнять емкости и не оставят места для пакетов с мусором. Также деревья могут повредить механизм прессования у мусоровозов, что станет причиной последующего простоя техники,» - говорится в сообщении.

Елки нужно складывать на спецплощадки или в спецконтейнеры для крупногабаритного мусора.

Собранные с этих площадок елки будут вывозить на полигон, где будут раздроблены с помощью катка-уплотнителя и использованы для укрепления дорог.

Если же рядом с вашим домом нет такой площадки, а елку вы все равно решили выкинуть, то сделайте это правильно: отломайте ветки от ствола, соберите хвою и ветки в плотный пластиковый пакет, который не порвется и плотно завяжите. Черенок можно выкинуть отдельно, а ветки и хвою — отдельно.

Утилизировать елку можно у себя дома, а весной использовать получившееся удобрение во дворе.

Ловите рецепт переработки:

1. Снимаем с елки все украшения, мишуру;

2. Отпиливаем ветки, складываем в картонную коробку;

3. Коробку оставляем сушиться у батареи, периодически помешивая;

4. Сухую хвою и мелко порубленные ветки, как высохнут, выносим во двор, удобряем кусты и деревья;

5. Ствол елки утилизируется отдельно, умельцы могут изготовить из него черенок от лопаты, а неумельцы - отнести на площадку для крупногабаритного мусора.