За вкусом жизни спешите в «Пробы»

Гастротеатр-бар «Пробы» - нескучная и вкусная еда, умные люди, взрослые напитки. Фото: Арина ВАСИНА

Тут как будто маленький Питер, своя собственная вселенная в центре вселенной Твери. Заходишь в арку на Советской, 28 - темнота и вдруг свет, а за светом поворот, а там вход в другое измерение. Совсем как в мультиках Миядзаки. Поэтому, вступив под арочные своды, автоматически переходишь в иной режим - в ожидание чудесных метаморфоз. И они не заставляют себя ждать.

МЕСТО С ИСТОРИЕЙ

В небольшом гастро-театр-баре «Пробы» жизнь течёт по-иному: то тихо и размеренно, то шумно и вскачь. Находясь внутри, забываешь, что где-то там обыденная суета, сложности и страхи.

Открытое всего несколько месяцев назад, это кафе просто не могло не стать популярным. И не только потому, что под занавес недели здесь собирается тверской театральный и художественный бомонд. Главное - живой саунд и живое общение, по которому так соскучились за пандемийные месяцы...

Место это с историей - действительно намоленное временем и хорошими людьми. В 90-е и позже здесь проходили джазовые вечера, по вечерам репетировал фольклорный ансамбль «Веснянка», «обпевая» стены и отбивая дробью деревянные полы. Здесь же кутили и гуляли студенты. А хорошее место просто не может не стать еще лучше… Правда ведь?

В «Пробах», помимо неповторимой атмосферы, гостей ждёт и времяпрепровождение занимательнейшее: гастрономические и вокальные вечера, мастер-классы, концерты, творческие встречи с актерами пяти театров области. Фото: Арина ВАСИНА

НЕ МЕНЮ, А РЕПЕРТУАР

В «Пробах», помимо неповторимой атмосферы, гостей ждёт и времяпрепровождение занимательнейшее: гастрономические и вокальные вечера, мастер-классы, концерты, творческие встречи с актерами пяти театров области (у артистов масса талантов!). А по понедельникам - просмотры спектаклей с Валерием Смирновым и последующим обсуждением. И это круто.

А ещё шеф и радушный хозяин Антон Павлов много чего знает о старинной тверской кухне и не только готовит блюда с историей, но и увлекательно рассказывает о местной гастрономической традиции гостям - заслушаешься.

О меню: оно креативное, каждое блюдо - название спектакля: «Пустота», «Золотой цыпленок», «Слуга двух господ», «Гранатовый браслет», «Вишневый сад»…

Но об этом скажет лучше сам шеф «Проб» Антон Павлов:

- Я не сторонник чайной ложки на большой тарелке. У нас хорошая кухня в авторской подаче. И я за разнообразие и эксперименты. Вот сходил на «Грозу» в ТЮЗе, увидел новую подачу и понял, как мы похожи. У них - произведение, у нас - рецептура. Мы тоже берем классику и подаем ее по-новому. Что поделать, две креативные профессии. Признаюсь, что из театра мы заберем все самое лучшее.

Да, и меню здесь называется не меню вовсе, а «репертуар гастрономических постановок».

А ещё шеф очень щедрый, это заметно по ценам в меню. Вдобавок все работники театров и зрители с актуальными билетами на спектакль получают скидку 10%.

О меню: оно креативное, каждое блюдо - название спектакля: «Пустота», «Золотой цыпленок», «Слуга двух господ», «Гранатовый браслет», «Вишневый сад»… Фото: Арина ВАСИНА

А ЧТО ЖЕ ГОСТИ

Кстати сказать, тверские знаменитости не только захаживают на огонёк в «Пробы», но и не устают делиться впечатлениями о заведении и креативном рестораторе Павлове.

Вот, к примеру, артист Тверской драмы Тарас Кузьмин пишет на своей странице в соцсети:

«Антон - настоящий артист кухни, режиссёр кулинарии. Наше единственное в городе театральное кафе не появилось бы без него. Лихо замешивая несовместимое, он получает гармонию. Это отразилось в меню, где соседствуют названия спектаклей всех наших очень разных театров».

Или вот как вкусно рассказывает о старинных рецептах, отведанных в «Пробах», журналист и арт-деятель Игорь Марченкофф:

«Легенды Твери под дегустацию! Что дегустировали? Меню: Гороховый кисель с жареным луком и беконом Пожарская котлета с пюре из репы и топленым маслом Вишневый крамбл с овсяными хлопьями и лесными орехами».

От таких названий слюнки текут и пищеварение заранее улучшается, так что непременно захаживайте отведать гастрономических изысков в атмосферном месте!

Шеф и радушный хозяин Антон Павлов много чего знает о старинной тверской кухне и не только готовит блюда с историей, но и увлекательно рассказывает о местной гастрономической традиции гостям. Фото: FB/ Антон Павлов

НА ЗАМЕТКУ

Гастро-театр-бар «Пробы» - уютное место в самом центре Твери. Нескучная и вкусная еда, умные люди, взрослые напитки. Все мы актёры в театре жизни, добро пожаловать в «Пробы»!

КАК ДОБРАТЬСЯ

Гастро-театр-бар «Пробы»: Тверь, Советская, 30, Телефон 89092699967.

Открыто ежедневно с полудня до 2 часов ночи.

Бронируйте заранее: места разлетаются в момент!