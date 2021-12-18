100 лет исполнилось со дня рождения гениального артиста Юрия Никулина, начавшего карьеру в тверском (калининском) цирке

Артист ушёл из жизни в 1997 году. Фото: Лев ШЕРСТЕННИКОВ/Global Look Press

Сегодня, 18 декабря, исполнилось сто лет со дня рождения народного артиста СССР, циркового актёра и режиссёра, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалера двух орденов Ленина, ветерана Великой Отечественной войны, смешного доброго клоуна - гениального Юрия Никулина.

Актёр ушёл из жизни в 1997 году. Выросло уже поколение, но лучших комедий, чем комедии с участием Никулина, с тех пор ещё никто не снял, да и вряд ли снимет. Специально под него писались роли. Ему удавались невероятно комичные, трогательные и искренние образы. Реплики мгновенно уходили в народ («Семён Семёныч!»). Смешить Никулин умел как никто другой - он был одним из тех редких артистов, чья игра вызывает беспрекословную веру.

Никулин сыграл и сильные драматические роли. Мы просто вспомним, а вы пересмотрите на досуге: дедушка из «Чучела» (эта роль, кстати, тоже была написана именно под Никулина), монах Патрикей из «Андрея Рублёва», милиционер Глазычев из «Ко мне, Мухтар!» и, конечно, великолепная игра в «Они сражались за Родину» и «Двадцать дней без войны».

Но первым и обожаемым делом Юрия Никулина был цирк. И начинал он у нас - в Калинине. В 1950 году вместе с напарником Михаилом Шуйдиным он впервые вышел на манеж калининского шапито как самостоятельный клоун. Именно здесь он сделал свои первые шаги в актёрском искусстве, завоевав впоследствии всенародную любовь. Последнее выступление Никулина в клоунском гриме тоже прошло в Калинине. Уже не в шапито, а на арене нового каменного цирка - 21 декабря 1981 года.

Вот только памятника Юрию Никулину в нашем городе так и не поставили. А ведь идея была! Мысль увековечить память об этом потрясающем артисте озвучила тверская «Комсомолка» ещё в 2010-м. Тогда нас поддержали жители города и артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Но с тех пор появился лишь закладной камень под монумент - его установили в 2014-м перед Тверским цирком, там он находится и сейчас.

Жаль, очень жаль. Прекрасным жестом уважения к Артисту, чья жизнь так тесно связана с нашим городом, было бы поставить ему памятник в этом году, к его столетию...