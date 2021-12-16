Отправляясь на каток, оставьте паспорт дома: Почему паспорт нельзя оставлять в залог, куда делся штамп о браке и когда мы перейдём на «пластик», рассказали в полиции Твери

В графу о браке теперь смотреть бесполезно! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часто ли вы берёте что-то напрокат, хотя бы те же коньки зимой? Наверняка приходилось. И если лишних денег на залог в кармане нет, обычно работнику проката мы протягиваем свою «краснокожую паспортину». Как выяснилось, это совершенно незаконно.

Паспорт в качестве залога оставлять нельзя, ибо опасно и незаконно. Об этом журналистам рассказали в областном Управлении МВД, на пресс-конференции, посвящённой законодательным изменениям, касающимся нашего самого главного документа.

На самом деле требовать паспорт в качестве залога запрещено было всегда. Но до сих пор не все об этом знают. Штраф на человека, который взял в залог ваш паспорт, наложат микроскопический - 100 рублей. Но могут возникнуть и более серьёзные последствия.

- Требовать паспорт в залог незаконно! Прошлой зимой мы выявляли такие правонарушения с помощью участковых. Прокатчики коньков брали у жителей Твери паспорта вместо денежного залога, - рассказывает замначальника Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области Марина Градова. - Впоследствии мы писали обращения в администрации районов, чтобы с предпринимателями, оказывавшими эти недобросовестные услуги, больше не заключались договоры. Всего мы составили пять административных протоколов по фактам выдачи коньков под залог паспорта.

Марина Градова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Так что берегите свой паспорт и не давайте его в руки всем подряд. Пока вы катаетесь на коньках, на вас и кредит оформить могут, предупреждают тверские полицейские. Ну а об изменениях, касающихся формы и выдачи паспортов, читайте далее.

ИНФОРМАЦИИ В ПАСПОРТЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

16 июля 2021 года вступили в силу законодательные изменения (Постановление Правительства РФ от 15 июля 2021 года № 1205), которые коснулись требований к информации, содержащейся в паспорте:

- В новых бланках не будет реквизита «личный код». Эта графа в паспортах пустая и сейчас - работающая система идентификации граждан по итогам проведения учёта населения так и не появилась.

- Отметки о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и заграничных паспортах теперь не обязательны. Эту информацию впишут в паспорт лишь по вашему желанию. Обязательно вносятся в паспорт только данные о регистрации по месту жительства (снятии с регистрации) и воинской обязанности.

Новые бланки начнут выдавать не сразу, а лишь когда израсходуется запас уже отпечатанных бланков паспортов.

УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА

По закону каждый гражданин РФ обязан получить паспорт в 14 лет и поменять его в 20 и 45 лет. На подачу заявления раньше отводилось 30 дней со дня рождения. Теперь время обращения за паспортом увеличено до 90 дней. Если не уложитесь и в этот срок, вас могут наказать штрафом за проживание без паспорта - от 2 до 3 тысяч рублей.

В остальных случаях (например, при смене фамилии) срок обращения за новым паспортом остаётся прежним - 30 дней.

СРОКИ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА

Сейчас срок выдачи паспорта составляет 10 дней, если гражданин обратился за паспортом по месту жительства, и 30 дней - если он получает или меняет паспорт по месту пребывания (в другом городе, регионе). С 1 июля 2022 года эти сроки будут уменьшены до 5 дней (и по месту жительства, и по месту пребывания).

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА ВМЕСТО «ПУРПУРНОЙ КНИЖИЦЫ»

С 1 декабря этого года в Москве уже запущен пилотный проект по выдаче пластиковых паспортов, - сообщила Марина Градова. - Такой паспорт будет иметь электронный чип с изображением лица человека и капиллярным узором пальцев.

На этой пластиковой карточке также будет ваше фото и все необходимые отметки, которые должны быть в паспорте.

Срок запуска программы получения паспортов нового поколения в регионах - не позднее 1 июля 2023 года (при наличии технических возможностей).

Обе формы паспорта - бумажная и пластиковая - будут существовать наравне. Но при замене паспорта (по возрасту, при смене фамилии, утрате и так далее) выдавать начнут уже только пластик.