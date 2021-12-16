На Тверь надвигаются русские морозы

Ультраполярное вторжение - это вам не шутки! Утепляемся! Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в этом декабре что качели: то ноги промочишь, то нос отморозишь. Очередная температурная взбучка ждёт нас в начале следующей рабочей недели. Но и уикенд готовит сюрприз.

- В выходные днём -1…-2 градуса, будет скользко. В субботу небольшой снег, а вот в воскресенье осадки сильные: за сутки выпадет около 10 миллиметров снега, а местами и больше, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление в последний день недели резко упадёт.

Резко - это ещё мягко сказано: с 751 миллиметра в субботу до 726 в воскресенье. Берегите головы! В начале недели давление поднимется, но останется ниже нормы: 740-743 мм рт. ст.

- Нас ждёт ультраполярное вторжение: воздушные массы из акватории Карского моря принесут мороз, - предупреждает Наталья Сердитова.

В ночь на понедельник до -18, но днём потеплеет: -6. А вот во вторник уже не свойственный декабрю мороз: -15…-17 днём и -20 ночью. Дальше может похолодать ещё немного: погода обещает остаться студёной до конца недели. Утепляемся!

В такие дни отморозить щёки - раз плюнуть. А впереди Новый год! Ну как встречать праздник с красным, зудящим и шелушащимся лицом? Вот вам несколько советов, как сохранить красоту и здоровье кожи в мороз.

Купите норковый жир. Он бывает в аптеках и многих интернет-магазинах. Это просто чудо-средство для защиты и регенерации кожи. После прогулки на морозе умойтесь и намажьте норковым жиром лицо и руки. В идеале - втирайте его в кожу и перед выходом на улицу. Норковый жир обычно хорошо впитывается, но если вы совсем не хотите ощущать его на лице, дайте жиру две-три минуты впитаться, а потом легко протрите лицо тоником (без спирта!) и нанесите защитный крем.

Ещё один вариант: возьмите немного вашего обычного крема и добавьте в него каплю-другую норкового жира. Это обогатит состав и даст дополнительную защиту.

Умываться в мороз нужно тёплой водой, горячей и холодной стоит избегать. Отложите все агрессивные косметические средства - стрессов в мороз коже и без того хватает. Почаще балуйте своё лицо и руки кремами с пантенолом, витаминами А и Е и алоэ. Будьте здоровы и красивы!