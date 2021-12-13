Бате нужна помощь: Под Тверью может погибнуть пес, у которого отнялись задние лапы

Батю характеризуют как умного и добродушного пса. Фото: VK/Марина Маринина

В соцсети одна добрая женщина обратила внимание на то, что нужны помощь и теплый дом для пса-инвалида под Тверью. Его зовут Батя, и живет он в заброшенном полуразрушенном холодном доме около аэродрома в Змеево.

- У Бати серьёзные проблемы с задними лапами, передвигается он исключительно на передних. Из-за того, что он не может полноценно бегать, Батя сильно мерзнет. Живет он в окружении сформировавшейся собачьей стаи, в которой есть и его жёны (уже стерилизованные), и его взрослые дети. Среди этих собак также есть молодые кобели, которые уже начали проявлять доминантность, бросаться и грызть практически обездвиженного пса, которому некуда деться от их нападок. Ещё немного, и Батю просто загрызут или покалечат, - пишет в посте-крике о помощи в соцсети Марина.

Она рассказала, что, к счастью, за Батей, а также окружающими его собаками присматривает некая добросердечная девушка Анна. Она подкармливает их. Батю характеризует как спокойного, доброго и умного пса.

Он, несмотря на то, что у него отнялись задние лапы, все еще пытается контролировать свою стаю и сохранять границы своей территории… Однако шансов у него катастрофически мало.

По словам Марины, на бедного пса уже пытались напасть молодые сильные кобели, такие же бездомные, как он.

- Бате очень нужна передержка, а лучше сразу тёплый дом и добрый, заботливый человек рядом, который поможет этому несчастному псу преодолеть невзгоды и жить нормальной жизнью домашней собаки. Времени осталось совсем мало, скоро снова начнутся морозы, и малоподвижный пес просто замёрзнет или будет загрызен сородичами, - пишет Марина.

К сожалению, ей самой невозможно взять Батю к себе: у женщины живут коты.

В общем, Бате нужны тёплый дом и заботливый хозяин. Анна готова всячески помогать тому, кто приютит бедного пса.

С призывом о помощи Бате уже обратились и волонтеры группы тверских зоозащитников. Они пишут, что готовы рассмотреть возможность оплаты за тёплую передержку.

Откликнись, добрый человек.