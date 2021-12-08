Советы Деда Мороза-десантника: Где и за сколько в Твери можно преобразиться в главного персонажа Нового года

Новый год все ближе, и ближе... Приходит время Деда Мороза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все ближе и ближе самый атмосферный, сказочный праздник - Новый год. И почему-то так и хочется немного переиначить строку из известной песни: «Дед Мороз к нам мчится, скоро всё случится...» Кому из нас в детстве родители не заказывали этого румяного седобородого добряка с зычным голосом, в длинной шубе и с мешком подарков? А многие отцы или соседи сами становились Дедами Морозами, стараясь порадовать детей…

«КП»-Тверь» узнала, где и за сколько в Твери можно купить или взять в аренду костюм главного персонажа Нового года, а также в какую цену может обойтись настоящий Дед Мороз. Да и пользуется ли он сейчас (времена-то ковидные) популярностью у граждан?

Мы обратились к одному из самых опытных Дедов Морозов в Твери - Юрию Теплову. Этот здоровенный мужчина - весьма интересный и разносторонний человек.

В армии отслужил в десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Затем выучился на юриста, а также окончил… Тверское училище культуры. Да-да, в одной из своих ипостасей он артист, помощник режиссёра по подбору актёров. Некоторое время работал в Тверском ТЮЗе - еще при главреже Ларисе Леляновой, снялся в паре десятков фильмов.

Как говорит сам Юрий, он «живет» (именно так, живет, а не работает) Дедом Морозом уже больше 30 лет.

Говорит, что в заказах недостатка нет: Дед Мороз не теряет популярности. Что интересно, ковид на это практически не повлиял. Заказов что в прошлом, что в этом году много.

- Коронавирус нам не помеха, сейчас я Дед Мороз привитый, с QR-кодом, - посмеиваясь, говорит Юрий.

А как иначе - такое время.

- У меня с 18 декабря по 5 января все расписано: есть и индивидуальные семейные заказы, есть и кооперативные - на предприятиях.

Про костюмы Деда Мороза Юрий сказал, что их можно брать в аренду, а можно купить. А можно и сшить.

Где? Тут в помощь интернет, там очень много объявлений на этот счет. Проверил: действительно, заказать - не проблема.

- Вот у меня есть недорогой костюм, который я могу продать за 4-5 тысяч. Если работа авторская - пошив у мастера-портного в ателье, то уже за 10-15 тысяч, не меньше. В аренду у нас в городе обычно сдают костюмы за 500-1000 рублей. В комплект входят шуба, валенки, пояс, шапка. Бороду и парик можно купить в специализированных магазинах продажи аксессуаров к Новому году, - поделился знаниями Юрий.

Проверил: да, и объявлений о сдаче в аренду костюмов в интернете много. Разброс сумм в Твери такой, как и сказал наш Дед Мороз.

Я также обнаружил громадный выбор предложений по продаже костюмов новогоднего волшебника и в разных интернет-магазинах. Заказываешь, на следующий день доставляют.

Какие цены? Костюм Деда Мороза (или Снегурочки) обойдется в зависимости от качества материала и богатства убранства в среднем от 2300 до 10 тысяч рублей. Есть, правда, и совсем бюджетные варианты - за 1700 рублей примерно. Существуют и особые костюмы. Так, наряд Деда Мороза под названием «Кремлевский» обойдется почти в 19 тысяч рублей. А наряд «Расписной» (он не в тюремных наколках, не волнуйтесь) и в 25 тысяч без малого встанет.

А сколько же стоит заказать Деда Мороза в Твери? Тут тоже большой выбор предложений. Можно обращаться в агентства аниматоров и развлечений, можно искать индивидуальные объявления. Здесь цены варьируются. Но 15 минут с волшебником обойдутся не меньше чем в 1500 рублей, а 30 минут - уже около 1800-2000 в час. Это при заказе в агентствах, при частных договоренностях сумма может быть меньше.

В общем, с наступающим!