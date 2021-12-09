Законодательное Собрание Тверской области поддержало изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Заксобрание Тверской области. Фото: ЗСТО

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 9 декабря большинством голосов поддержали внесенный Правительством РФ в Государственную Думу проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Законопроекты по предметам совместного ведения рассматриваются Государственной Думой с учетом отзывов парламентов субъектов РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые поправки направлены на предупреждение дальнейшего распространения COVID-19 на территории Российской Федерации. Законопроект предусматривает внесение изменений, направленных на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Принятию решения предшествовало общественное обсуждение, проведенные 1 декабря слушания в Тверском государственном медицинском университете. Депутаты Законодательного Собрания провели консультации с медиками, предпринимателями, общественными организациями, экспертным сообществом.

В соответствии с установленным порядком, отзыв Законодательного Собрания Тверской области на законопроект будет направлен в Государственную Думу. Окончательное решение по введению ограничительных мер будет принято федеральными органами власти. Напомним, что к моменту рассмотрения поправок Законодательным Собранием Тверской области законопроект поддержали парламенты уже более 50-ти российских регионов. Остальные должны рассмотреть его в ближайшее время.