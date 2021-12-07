Перед Новым годом Роспотребнадзор в Твери проверил продавцов конфет и вот что нашел

Конфеты продавали с нарушениями в Твери. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой Новый год без конфет и сладостей? И тут на страже наших вкусовых пристрастий, желудков и здоровья стоит Роспотребнадзор, специалисты которого регулярно ходят по магазинам с проверками - ищут фальсификаты, несоответствия техрегламентам и другие разные нарушения. На днях специалисты ведомства опубликовали результаты этих самых проверок предприятий, производящих и продающих кондитерскую продукцию в Твери. Результаты эти опубликованы на официальном сайте ведомства.

-Управлением Роспотребнадзора за истекший период 2021 года проведены проверки в отношении 139 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту кондитерской продукции. Отобрано и исследовано 245 проб кондитерской продукции, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В итоге, отобрано по микробиологическим показателям - 245 проб, санитарно-химическим показателям - 20 проб, физико-химическим показателям - 40 проб. Все пробы соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

То есть все исследованные пробы конфет есть можно. Однако, нарушения у некоторых предпринимателей-кондитеров все же нашли:

- неудовлетворительное санитарно-техническое содержание помещения.

- отсутствие необходимой информации на маркировке о производителе и товаре. Изъято из оборота 2 партии продукции объемом 2 кг.

Составлено три протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых Управлением Роспотребнадзора по Тверской области вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 73,5 тысяч рублей.