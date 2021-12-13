«Деда, ты пришел!»: По Твери прошелся Дед Мороз, чтобы подарить новогоднее настроение большим и маленьким

Дед Мороз и Снегурочка отправились по улицам Твери.

Во что ни говори, а Дед Мороз это что-то из детства, когда было тепло легко и радостно. И не важно, что ты уже большой мальчик под 40 лет или девочка под 60, но появление главного зимнего волшебника всех сразу настраивает на чудеса и все самое доброе, что есть и в нас самих и в жизни.

Об этом, безусловно, знаем не только мы с вами, но и сам Дед Мороз, а потому в более менее свободный от своего плотного предновогоднего графика день решил вместе со Снегурочкой на своих супер скоростных санях завернуть в Тверь.

Конечно, чтобы узнать о главных мыслях тверичан: есть ли среди них планы на предстоящий праздник и, конечно, подарить всем тот самый рождественский дух, которого порой нам всем так не хватает.

Вот какая елочка в Твери! Фото: Арина ВАСИНА

Мороз - воевода дозором обходит владенья свои

Проверку Твери на предмет новогоднего убранства, наличия снега и улыбок у горожан волшебные гости решили начать с городского сада, а затем заглянуть на главную улицу города. И где бы они не появлялись, как их тут же облепляли со всех сторон малыши. Ни дать, ни взять звезды на красной дорожке, только вместо фанатов дети с искренними эмоциями.

- Деда! Деда! Ты пришел! - мимо ярмарочных домиков к Деду Морозу несется малыш и тут же обнимает его за ногу.

- Конечно, малыш, я пришел узнать выучил ли ты новогодние стишки и готов ли к встрече праздника, - по-доброму басит дедуля.

И не успевает задать мальчику вопрос, как тот кивает головой, встает по струнке и торжественно начинает: «Скоро, скоро Новый год! Скоро Дед Мороз придёт. Он подарки нам разносит И стихи читать нас просит.»

Снегурочка достает из большого мешка подарочек, вручает малышу и тот, как-то очень по-взрослому добавляет: «Спасибо, Деда, но ты только про Новый год не забудь и снова приходи. Мы же тебя ждем.» Впрочем, любви и счастливых признаний новогоднему волшебнику досталось и от взрослых.

Завидев волшебных гостей, водители авто приветствовали его длинными гудками, а то и распахивали двери и охотно с ними фотографировались. Им уступали место при переходе через дорогу, охотно делились с ними своими надеждами и… тоже читали стишки.

- Дед Мороз, а ты и подарки даришь? – недоверчиво спрашивает серьезная на вид бабушка. – Тогда я прочитаю тебе стих моей мамы.

Видели бы вы лицо этой женщины, когда Дед Мороз старался достать из мешка самую большую конфету и слышали бы вы ее смех, когда он ей ее передал. Наверное, это и есть то самое счастье, пусть и маленькое по своим масштабам, но такое большое по отклику в душе.

Просто так

О том, кто же скрывался за бородой Деда Мороза, удалось узнать лишь в завершении вояжа зимних гостей. Лишь после того, как дед снял шапку и заговорил своим голосом, я узнала Алексея Евстифеева, артиста-аниматора и просто добрейшей души человека.

- Нам с Дашей (она и была Снегурочкой) очень захотелось порадовать жителей Твери. Просто так. Ведь чем сложнее время, тем больше должно быть искренних сюрпризов и добрых дел. Поверьте, это ведь еще и по-хорошему заразно. Энергия добрых дел не растворяется в воздухе, а передается друг другу. А значит, счастливых людей становится все больше. В этом кроется тот самый дух Рождества.

Дорогу Дед с внучкой переходят по «зебре» и только на зелёный. Фото: Арина ВАСИНА

Горожане с удовольствием делали фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: Арина ВАСИНА

За новогодний стишок каждому от Деда полагалась конфета! Фото: Арина ВАСИНА