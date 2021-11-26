Коронавирус в Твери, последние новости на 26 ноября 2021: смерть экс-руководителя профсоюза работников образования и камбала с мышьяком

Людмила Резникова скоропостижно скончалась 23 ноября. Фото: Тверская областная организация Профсоюз работников народного образования и науки РФ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 517 случаев заражения (+377 за сутки).

Выздоровели 74 281 пациент (+463 за сутки).

На карантине - 10 175 человек (-95).

Умерли 2061 человека (+9).

Прививку сделали 545 560 человек, за последние сутки –3 792 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 455 случаев заражения коронавирусом (+165 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6709 (+27),

Ржев - 4854 (+10),

Калининский район - 3936 (+41),

Вышневолоцкий городской округ - 3493 (+10),

Торжок - 2842 (+15),

Кимры - 2553 (+13).

Графика: Яндекс

Экс-руководитель Тверской областной организации Профсоюз работников народного образования и науки РФ 83-летняя Людмила Ивановна Резникова скоропостижно скончалась 23 ноября. Профсоюз она возглавляла с 1994 по 2019 год.

После ухода на пенсию Людмила Резникова вошла в Общественный совет при Министерстве образования Тверской области и поддерживала связь с коллегами.

О смерти Резниковой широкой общественности стало известно из поста с Фейсбуке экс-замгубернатора Тверской области Алексея Каспржака:

«Я узнал о смерти только с утра. Первый раз за много лет в свой день рождения 20 ноября она не взяла трубку. Я подумал - что-то случилось, но не думал, что так... Она была большим человеком, смогла вовремя уйти на заслуженный отдых. Признавала чужую правоту и всегда стремилась в будущее, даже тогда, когда не поспевала за ним. Это так не свойственно людям, ассоциирующимся в моей голове с советским номенклатурным прошлым. Но так было присуще ей. Называла меня "человеком 22 века". А я так ни разу и не сказал ей, что она для меня - человек вне времени. Просто важный и хороший человек. Пусть земля ей будет пухом». Людмилу Резникову похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверки рыбы по заявке одного из тверских предприятий. В двух образцах камбалы потрошеной без головы завышено содержание мышьяка.

В лаборатории рассказали, что рыба приехала в Тверь из Мурманской области и Ненецкого автономного округа. По итогам проверки предприятие было извещено о наличии отравляющего вещества.

Отметим, что мышьяк относится к первой группе канцерагенов: отравляющие свойства этого вещества известны с давних времен.

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