Полный и немолодой: врач из Твери нарисовал портрет пациента, который умрёт от коронавируса

Людям с определёнными заболеваниями и образом жизни бывает сложно побороть болезнь, несмотря на все усилия врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди от коронавируса умирают ежедневно, рекорд по числу смертей с начала пандемии Тверская область поставила 20 ноября – 13 умерших от ковида за сутки. Как показала новая волна заболеваемости, рискуют все, независимо от возраста и состояния здоровья.

Тем не менее, есть категория, которой коронавирус страшен больше всех. В тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) главный реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий реанимацией Тверской областной больницы Максим Петрушин нарисовал собирательный портрет пациента, чаще всего умирающего от коронавируса.

- Это очень просто: человек старше 65 лет, с ожирением – избыточной массой тела. Раньше чаще всего это были мужчины, но в последнюю волну умирает много женщин. У пациента скорее всего есть сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. И он не вакцинирован, - рассказал врач.

Таким людям сложно справиться с болезнью, несмотря на все усилия врачей. Но, как отмечают медики, среди умерших есть люди без диабета и болезней сердца. Есть очень молодые – некоторым не было и сорока лет.

«КП»-Тверь» располагает подробной статистикой смертности в регионе за три квартала 2021 года. Это официальные данные Росстата: в общем числе смертей, смерти, так или иначе связанные с коронавирусом, занимают примерно одну шестую часть.

Сразу оговоримся: это не означает, что все эти летальные исходы вызваны непосредственно коронавирусом. Ковид просто мог стать одной из причин смерти или как-то повлиять на течение другого заболевания.

Итак, статистика следующая. С января по сентябрь в Тверской области всего умерли 19 317 человек. 3174 человек (примерно одна шестая) из них скончались в момент, когда болели коронавирусом, или же медики подозревали возможность наличия у них коронавируса, но не смогли лабораторно подтвердить это.

В этих 3174 смертях коронавирус, согласно официальным данным Росстата, сыграл следующую роль:

- 1906 смертей – коронавирус среди основных причин смерти;

- 624 смертей – коронавирус - возможная причина смерти, но вирус не был идентифицирован;

- 92 смерти – коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания;

- 552 смерти – коронавирус как сопутствующее заболевание, не оказавшее существенного влияния на летальный исход.

Для сравнения добавим: в целом за весь непандемийный 2019 год в Тверской области умерли 20 591 человек.

КСТАТИ

Летальные исходы категоризируются согласно методическим рекомендациям Минздрава. В отношении того, как коронавирус повлиял на смерть, существуют следующие категории:

- Коронавирус как основная причина смерти.

- Коронавирус как возможная причина смерти. Здесь имеется в виду, что ковид был диагностирован клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования на наличие вируса были неубедительны или недоступны.

- Коронавирус как часть коморбидного заболевания (если у пациента два или несколько заболеваний, связанных между собой). В этом случае коронавирус называют не причиной смерти, а состоянием, оказавшем существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

- Коронавирус как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на наступление летального исхода.