В Твери проходят мероприятия, посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья

В Твери проходят масштабные торжества. Фото: ПТО

В столице Верхневолжья проходят масштабные торжества, посвящённые Михаилу Тверскому.

Глава региона Игорь Руденя в обращении к жителям отметил: в истории нашего Отечества и в народной памяти первый великий князь всея Руси Михаил Ярославич навечно остался мудрым государственным деятелем, истинным патриотом Родины, полководцем, человеком огромной духовной силы.

«В сложный период отечественной истории Михаил Ярославич проявил мужество и решимость, многое сделал для развития тверского края, сохранения веры и традиций нашего народа. Спустя столетия его жизнь и подвиг во имя спасения родной земли и своего народа остается для нас высоким нравственным ориентиром в общем труде по развитию Верхневолжья. А супружеский союз благоверного князя Михаила Тверского и благоверной княгини Анны Кашинской служит олицетворением крепкой и любящей семьи», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Воскресенском кафедральном соборе Твери в День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12.00 состоялось возложение цветов к Поклонному кресту святому благоверному князю в Городском саду Твери. В 13.00 у памятника Михаилу Тверскому на площади в честь его имени выставлен пост исторической памяти.

5 декабря в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования проходят тематические мероприятия: «И задумал положить душу свою за свое Отечество...» (книжная выставка), «Отечестволюбец» (урок патриотического воспитания), «Великий князь Михаил Тверской» (выставка рисунков), «Святые Земли Тверской» (познавательная программа для школьников) и другие.

Уроки мужества и истории, краеведческие часы, викторины пройдут также 6, 7 и 8 декабря.

7 и 9 декабря в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будет реализован выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам», в рамках которого пройдут циклы познавательных бесед – диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва». Она иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами.

12 декабря в Тверской областной картинной галерее всех желающих приглашают посетить лекцию «Образ Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». Она пройдет в Башне искусств Тверского Императорского дворца.