Слабонервным не читать: ФСБ обнародовала документы о жутких зверствах гитлеровцев в Калининской области

Фашисты натворили столько ужасного на нашей земле, столько горя принесли... Это невозможно осознать до конца. Фото: waralbum.ru

То, что гитлеровцы зверствовали как первостатейные садисты, конечно, не секрет. Но когда вчитываешься в только что обнародованные Федеральной службой безопасности отрывки донесений про убийства, пытки и насилие фашистов в нашей области, холодеет все внутри. Это вам не «геройские» фильмы» про войну на потребу публике, которые в последнее время довольно часто выплескивают на нас разные продюсеры. Это правда войны. Страшное кровавое грязное нутро войны...

«КП»-Тверь» решила все-таки процитировать некоторые из тех донесений-свидетельств. Слабонервным и впечатлительным это лучше не читать.

Бои с немцами на территории Калининской области начались уже в июле 1941-го. И лишь через три года - 19 июля 1944 года, область, наконец, была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. За годы войны из 69 районов области 41 подверглись оккупации, 20 пострадали от налётов вражеской авиации и артиллерийского обстрела... В ходе войны погибли десятки тысяч мирных жителей, полностью разрушены города Ржев, Старица, Зубцов, Белый, районные центры Селижарово, Погорелое Городище, Молодой Туд, Емельяново, Луковниково. Значительно пострадал областной центр. Фашисты уничтожили свыше семи тыс. селений, разорили 3200 колхозов, 80 МТС, 20 совхозов…

Сколько судеб фашисты перечеркнули и сломали.

Жители Погорелова Городища возвращаются в освобожденный поселок. Август 1942-го. Фото: waralbum.ru/Михаил Савин

Вот пересказ и отрывки из лишь малой части донесений органов военной контрразведки о страшных преступлениях гитлеровцев в отношении мирных жителей и пленных красноармейцев.

«Дмитрий Балашов, 27 лет, из деревни Семеновское. Зарезан немцем. Получил 20 ударов кинжалом за отказ поить немецких лошадей».

«Василий Зайцев, 76 лет, деревня Климтино, застрелен немцами за то, что стал вытаскивать вещи из подожженного при их отступлении дома».

«Тимофей Тиранов, 73 года, село Пушкино. Застрелен за то, что не дал немцам свои сапоги».

«9 января 1942 года группа немецких оккупантов ворвалась в д. Ксты, Пеновский район, и учинила зверскую расправу. Собрали все мирное население в один дом, а потом начали группами уводить в сарай и там расстреливать. После сарай с трупами сожгли. Всего застрелено 50 человек мирного населения (старики, женщины, дети).

Подобные зверства эта группа немецких оккупантов пыталась учинить в этот же день в деревни Гришино. Но стремительный удар Красной Армии сорвал эти гнусные планы…»

Мемориал "Ксты" Фото: ПТО

«По имеющимся в Особом Отделе Калининского фронта данным, немцы в декабре 1941 года занимая населенные пункты, окружающие деревню Полудино … занимались физическим истреблением гражданского населения. В один из дней, собранная группа женщин и детей в количестве 75 человек была расстреляна. При этом матерей заставляли брать на руки детей.

Немцы расстреляли также ряд лиц /детей от 8 до 15 лет/, отцы которых покинули деревню и ушли в леса».

«Деревня Бурашево Калининского района Калининской области, на территории которой расположена психоколония имени доктора Литвинова, была занята немцами, которые сначала всех больных психоколонии согнали в одно помещении, запретили кормить их и отапливать помещение, а потом подвергли больных массовому отравлению путем впрыскивания инсулина, веронала, люминала… Всего таким образом было умерщвлено 737 человек…

После освобождения города Калинина в мест. Рябеево, что в 13 км от города, было обнаружено 30 трупов красноармейцев, зверски замученных фашистами. У многих были отрезаны уши, носы, лица обезображены. Два красноармейца были повешены на обмотках за ноги...»

«В середине декабря месяца 1941 года в д. Салыгино Калининского района немцы бросили живыми в огонь жителей этой деревни Ложкову Ксению, 62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет и Кудрящову Ульяну 70 лет за то, что они препятствовали фашистам поджигать их собственные дома».

«5 января 1942 года в городе Калинине во дворе №25 по Вольной улицы в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены слегка зарытые трупы 10 мужчин и трех женщин. Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости. Тщательным осмотром этих трупов, в присутствии судебной медэкспертизы, установлено, что женщины и часть мужчин были задушены. У всех трупов раздроблены нижние и верхние челюсти тупым предметом, на кожных покровах грудных клеток у некоторых трупов обнаружены раны, нанесенные острорежущим предметом… у пяти человек выколоты глаза, у всех женщин белье и рейтузы спущены ниже колен, что свидетельствует о признаках их изнасилования...»

«Отступая из окрестностей города Калинина, немцы согнали в одно место жителей ряда деревень Некрасовского, Борисовского, Рязанского и Львовского с/советов (Сельских советов – Ред.) и направили в деревню Сельцово Емельяновского района, где отобрали трудоспособных мужчин и подростков, а остальных около 2000 человек, в числе которых были женщины с грудными детьми и старухи, погнали в пойму реки Тьмаки. По дороге немцы всячески издевались над людьми, снимали с них головные уборы, валенки, одежду, стреляли в воздух… люди с малыми и грудными детьми вынуждены были ночевать в лесу. Причем женщины, чтобы погреть детей и не дать им замерзнуть, стали разводить костры. В связи с этим, без всякого предупреждения, немцы стали расстреливать людей из пулеметов. В результате оказалось много раненных и убитых детей, женщин и стариков».

«31 октября немцы привели в деревню Стренево Медновского района около 50 человек раненных красноармейцев, многие их которых шли с помощью поддерживающих их товарищей. Пленных красноармейцев немцы заперли в школу… и подожгли ее. Прибывшие на пожар и пытавшиеся тушить ее колхозники немцами были разогнаны и школа полностью сгорела вместе с находившимися в ней красноармейцами».

«По приказу немецкого военного командования в деревне Игрище были повешены две женщины: Козлова и Федорова и один мальчик в возрасте 16 лет. Которые, до прихода немцев, эвакуировались. А потом пришли посмотреть свои дома. Немцы их заподозрили в принадлежности к советской разведке».

«В деревне Князево у матери заслуженного артиста Лемешева немцы сняли с ног валенные сапоги и оставили на морозе босиком 70-летнюю старуху...»