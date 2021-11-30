В бюджете Тверской области в 2022 году доходов станет больше

Представлен проект будущего областного бюджета, в нем еще возможны изменения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В хмурый полдень 30 ноября на заседании регионального правительства был представлен проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Игорь Руденя начал с заявления, что принято решение увеличить до 5,8% индексацию социальных выплат в регионе. Проще говоря, они должны вырасти в размере.

- Президент сказал, что бюджет должен быть мощным инструментом для достижения национальных целей в экономике, инфраструктуре, экологии, социальной сфере, а также для роста доходов граждан, - пояснил причину данного шага Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Минфин спрогнозировал, что в 2022-м доходы превысят объемы этого года - составят около 87 млрд рублей (в 2021-м - 86,4 млрд). А к 2024 году и вовсе вырастут до 94,4 млрд рублей.

При этом федеральные транши составят менее 30%. Остальное - налоги и неналоговые поступления.

В следующие три года бюджет останется дефицитным - расходы будут превышать доходы, согласно докладу Минфина. Но при этом на 2022 год прогноз довольно оптимистичный. В минус регион уйдет лишь на 1,3 млрд ( расходы заложены на уровне 88,3 млрд. рублей). На 2023-2024 годы прогноз уже не такой позитивный...

Свыше 63 млрд рублей в ближайшие три года предполагается направить на реализацию задач нацпроектов. В основном деньги они пойдут «на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе».

В здравоохранении заявлены капремонты больниц и поликлиник, закупка новых скорых машин, оборудования для сосудистых центров, онкодиспансера.

Значительные средства в этой отрасли (по Адресной инвестпрограмме) предусмотрены на реализацию крупных проектов - строительство Детской областной клинической больницы, поликлиник и больниц в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке и Твери.

Помимо этого, определенного финансирования из бюджета потребует новая мера поддержки - разовые выплаты выпускникам-медикам и молодым специалистам. Это, чтобы они в наших больницах работать оставались, а не уезжали в столицы.

За окнами - хмуро, в правительственном зале заседаний - светло. Фото: ПТО

В образовании заложены средства на ремонты детских садов и школ. В новом проекте бюджета также прописано выделение денег на экскурсии школьников в исторический парк «Россия – Моя история» в Твери (здание на месте бывшего троллейбусного парка). А по утвержденным бюджетным изменениям в областном парламенте на этот год, на завершение работ по создания художественной экспозиции, малых архитектурных форм и благоустройства территории парка также будет дополнительно направлено 628,9 млн рублей.

Особое внимание при разработке проекта будущего бюджета, конечно же, уделено мерам поддержки семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. В том числе, предусмотрена новая ежемесячная выплата «Детям войны», за которую ратует губернатор.

Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, школьной формы многодетным семьям, жилищных сертификатов, приобретении и страховании автотранспорта.

Приличные статьи расходов в бюджете выпадают на газификация (юго-западных и северо-восточных территорий), дальнейшее внедрение автобусов "Транспорта Верхневолжья" в районах, ремонт дорог и реконструкция сетей ЖКХ.

Предусмотрены солидные средства на строительство западного моста в Твери, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории Особой экономической зоны «Завидово» и нового здания дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке.

Игорь Руденя подчеркнул - в регионе будет продолжена системная поддержка инвестпроектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.