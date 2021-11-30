Все дома Твери, которые капитально отремонтируют в 2022 году

Перечень работ для каждого дома свой. Фото: Валерий ШАХОВ

Администрация Твери опубликовала перечень многоквартирных домов, которые ждёт капремонт в 2022 году. Перечень утверждён в соответствии с предложениями регионального оператора (Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области). В список вошли дома, владельцы квартир в которых не приняли самостоятельного решения о проведении капремонта.

Что подлежит ремонту:

- внутридомовые инженерные системы электроснабжения;

- внутридомовые инженерные системы газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения;

- лифты (возможна замена), лифтовые шахты, машинные и блочные помещения;

- крыши (с переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую, устройством выходов на кровлю);

- подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу;

- фундамент;

- фасад (с утеплением).

В процессе капремонта также могут быть установлены общедомовые приборы учёта (воды, тепла и газа), системы коллективного приёма цифрового телевидения.

Перечень работ для каждого дома свой. Уточнить, какие работы планируются в вашем доме, можно в своей управляющей компании.

В КАКИХ ДОМАХ СДЕЛАЮТ КАПРЕМОНТ В 2022 ГОДУ

Ищите свой дом в списке. Ниже «КП»-Тверь» также перечислила документы, которые регламентируют процедуру капремонта в многоквартирных домах Твери.

бульвар Гусева, д. 15

бульвар Гусева, д. 20

бульвар Гусева, д. 21

бульвар Гусева, д. 22

бульвар Гусева, д. 39

бульвар Гусева, д. 40

бульвар Молодёжный, д. 15

бульвар Ногина, д. 2

бульвар Профсоюзов, д. 13

бульвар Профсоюзов, д. 15, корп. 1

бульвар Профсоюзов, д. 17/16

бульвар Профсоюзов, д. 23

бульвар Профсоюзов, д. 25

бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 1

бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 3

бульвар Радищева, д. 19

бульвар Радищева, д. 21

бульвар Шмидта, д. 37а

бульвар Шмидта, д. 49, корп. 1

бульвар Шмидта, д. 49, корп. 2

наб. Афанасия Никитина, д. 30

наб. Афанасия Никитина, д. 74

наб. Афанасия Никитина, д. 82/2

наб. Мигаловская, д. 8

наб. реки Лазури, д. 10

наб. реки Лазури, д. 12

наб. реки Лазури, д. 14

наб. реки Лазури, д. 6/1

наб. реки Лазури, д. 7

наб. реки Лазури, д. 8

пер. 1-й (пос. Элеватор), д. 1

пер. 1-й (пос. Элеватор), д. 5

пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 10

пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 4

пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 5

пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 9

пер. 3-й (пос. Элеватор), д. 2

пер. 3-й (пос. Элеватор), д. 4

пер. Артиллерийский, д. 13

пер. Беляковский, д. 26

пер. Беляковский, д. 32

пер. Вагонников 1-й, д. 43

пер. Коллективный, д. 4

пер. Коллективный, д. 8

пер. Партизанский, д. 22/8

пер. Перекопский, д. 11

пер. Перекопский, д. 15

пер. Перекопский, д. 15а

пер. Садовый, д. 18

пер. Садовый, д. 20

пер. Садовый, д. 22

пер. Свободный, д. 1г

пер. Спортивный, д. 3а

пер. Студенческий, д. 42

пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 1

пер. Трудолюбия, д. 37

пл. Гагарина, д. 2

пл. Терешковой, д. 47/27

пос. Власьево, д. 5

пос. Городское Торфопредприятие 2-е, д. 2

пос. Керамического Завода, д. 5

пос. Литвинки, д. 26

пос. Химинститута, д. 1

пос. Химинститута, д. 19

пос. Химинститута, д. 2

пос. Химинститута, д. 3

пос. Химинститута, д. 4

пос. Химинститута, д. 5

пос. Химинститута, д. 57

пос. Химинститута, д. 6

пос. Химинститута, д. 8

пос. Химинститута, д. 9

проезд Академический 2-й, д. 18

проезд Боровой, д. 10

проезд Боровой, д. 12

проезд Зелёный, д. 43, корп. 15

проезд Зелёный, д. 43, корп. 2

проезд Зелёный, д. 43, корп. 4

проезд Зелёный, д. 45, корп. 1

проезд Зелёный, д. 45, корп. 3

проезд Зелёный, д. 45, корп. 6

проезд Зелёный, д. 45, корп. 7

проезд Зелёный, д. 45, корп. 9

проезд Зелёный, д. 47, корп. 3

проезд Зелёный, д. 49, корп. 2

проезд Зелёный, д. 49, корп. 3

проезд Карпинского 2-й, д. 1а

проезд Ремесленный, д. 8а

проезд Театральный, д. 3б

пр-т Волоколамский, д. 15, корп. 2

пр-т Волоколамский, д. 37/45

пр-т Волоколамский, д. 39

пр-т Волоколамский, д. 5а

пр-т Волоколамский, д. 7, корп. 2

пр-т Волоколамский, д. 8

пр-т Волоколамский, д. 9

пр-т Волоколамский, д. 9, корп. 4

пр-т Калинина, д. 14

пр-т Комсомольский, д. 11

пр-т Комсомольский, д. 19

пр-т Комсомольский, д. 7

пр-т Ленина, д. 12

пр-т Ленина, д. 14, корп. 2

пр-т Ленина, д. 20

пр-т Ленина, д. 23/1

пр-т Ленина, д. 27

пр-т Ленина, д. 28

пр-т Ленина, д. 30

пр-т Ленина, д. 32

пр-т Ленина, д. 34

пр-т Ленина, д. 36

пр-т Ленина, д. 39

пр-т Ленина, д. 40

пр-т Ленина, д. 41

пр-т Ленина, д. 42

пр-т Ленина, д. 43

пр-т Ленина, д. 7/7

пр-т Николая Корыткова, д. 2/19

пр-т Николая Корыткова, д. 42

пр-т Николая Корыткова, д. 44а

пр-т Николая Корыткова, д. 8

пр-т Октябрьский, д. 32/32

пр-т Октябрьский, д. 34

пр-т Октябрьский, д. 36

пр-т Октябрьский, д. 38/29

пр-т Октябрьский, д. 49

пр-т Октябрьский, д. 73

пр-т Октябрьский, д. 89

пр-т Октябрьский, д. 93

пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 1

пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 2

пр-т Победы, д. 19

пр-т Победы, д. 22/15

пр-т Победы, д. 23

пр-т Победы, д. 24, корп. 1

пр-т Победы, д. 24, корп. 2

пр-т Победы, д. 38/45

пр-т Победы, д. 40

пр-т Победы, д. 42

пр-т Победы, д. 42а

пр-т Победы, д. 43

пр-т Победы, д. 44

пр-т Победы, д. 44а

пр-т Победы, д. 46/30

пр-т Победы, д. 51

пр-т Победы, д. 57

пр-т Победы, д. 68, корп. 1

пр-т Победы, д. 68, корп. 3

пр-т Победы, д. 68, корп. 4

пр-т Победы, д. 68, корп. 5

пр-т Победы, д. 74

пр-т Победы, д. 76

пр-т Тверской, д. 15

пр-т Чайковского, д. 1, корп. 1

пр-т Чайковского, д. 37

пр-т Чайковского, д. 90

ул. 15 лет Октября, д. 3/22

ул. 15 лет Октября, д. 46а

ул. 15 лет Октября, д. 47

ул. 15 лет Октября, д. 48/15

ул. 15 лет Октября, д. 5/21

ул. 15 лет Октября, д. 54/62

ул. 15 лет Октября, д. 56

ул. 15 лет Октября, д. 58, корп. 1

ул. 15 лет Октября, д. 60

ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 1

ул. 15 лет Октября, д. 63, корп. 1

ул. 15 лет Октября, д. 64/23

ул. Академика Туполева, д. 113

ул. Академическая, д. 14

ул. Академическая, д. 22

ул. Александра Завидова, д. 21

ул. Александра Завидова, д. 34

ул. Александра Попова, д. 5

ул. Алексея Томского, д. 12

ул. Алексея Томского, д. 8/1

ул. Артюхиной, д. 24, корп. 3

ул. Артюхиной, д. 26

ул. Артюхиной, д. 7

ул. Артюхиной, д. 9, корп. 3

ул. Бебеля, д. 4/43

ул. Благоева, д. 12

ул. Благоева, д. 14/65

ул. Благоева, д. 4

ул. Благоева, д. 4, корп. 2

ул. Благоева, д. 4, корп. 3

ул. Благоева, д. 6

ул. Благоева, д. 8

ул. Бобкова, д. 13

ул. Бобкова, д. 23

ул. Бобкова, д. 24

ул. Бобкова, д. 26, корп. 1

ул. Бобкова, д. 26, корп. 2

ул. Бобкова, д. 26, корп. 8

ул. Бобкова, д. 28, корп. 3

ул. Бобкова, д. 28, корп. 5

ул. Бобкова, д. 37

ул. Богданова, д. 10, корп. 2

ул. Богданова, д. 22, корп. 1

ул. Богданова, д. 24, корп. 2

ул. Богданова, д. 26/17

ул. Богданова, д. 27

ул. Богданова, д. 29

ул. Богданова, д. 33/15

ул. Бориса Полевого, д. 13

ул. Бориса Полевого, д. 14

ул. Бориса Полевого, д. 6

ул. Бориса Полевого, д. 8

ул. Боровая 2-я, д. 3

ул. Боровая 2-я, д. 5

ул. Боровая 2-я, д. 7

ул. Боровая 3-я, д. 3

ул. Боровая 3-я, д. 5

ул. Боровая 3-я, д. 7

ул. Бочкина, д. 22

ул. Вагжанова, д. 12

ул. Виноградова, д. 10

ул. Вокзальная, д. 5

ул. Вольного Новгорода, д. 1

ул. Вольного Новгорода, д. 4

ул. Восстания, д. 11/34

ул. Восстания, д. 38

ул. Восстания, д. 40, корп. 2

ул. Восточная, д. 1

ул. Восточная, д. 3

ул. Гвардейская, д. 14

ул. Гвардейская, д. 16

ул. Гвардейская, д. 5

ул. Гвардейская, д. 7

ул. Гвардейская, д. 9, корп. 1

ул. Георгия Димитрова, д. 56

ул. Горького, д. 106

ул. Горького, д. 138

ул. Горького, д. 15

ул. Горького, д. 184

ул. Горького, д. 19

ул. Горького, д. 35

ул. Горького, д. 4а

ул. Горького, д. 71

ул. Горького, д. 72/4

ул. Громова, д. 11, корп. 1

ул. Громова, д. 11, корп. 3

ул. Громова, д. 22, корп. 2

ул. Громова, д. 40, корп. 1

ул. Громова, д. 42

ул. Громова, д. 7, корп. 1

ул. Громова, д. 9

ул. Дарвина, д. 4, корп. 1

ул. Дачная, д. 67

ул. Дачная, д. 69

ул. Дзержинского, д. 4

ул. Евгения Пичугина, д. 46

ул. Евгения Пичугина, д. 50/34

ул. Евгения Пичугина, д. 52

ул. Евгения Пичугина, д. 56

ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38

ул. Екатерины Фарафоновой, д. 45

ул. Ерофеева, д. 16

ул. Ерофеева, д. 21

ул. Железнодорожников, д. 28

ул. Железнодорожников, д. 49, корп. 2

ул. Желябова, д. 3

ул. Жигарева, д. 46

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 18

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 2, корп. 1

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 24

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 8

ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 8

ул. Инициативная, д. 10/11

ул. Инициативная, д. 9/9

ул. Ипподромная, д. 10

ул. Ипподромная, д. 12/29

ул. Ипподромная, д. 16

ул. Ипподромная, д. 18, корп. 2

ул. Ипподромная, д. 19

ул. Ипподромная, д. 21

ул. Ипподромная, д. 24

ул. Ипподромная, д. 6

ул. Ипподромная, д. 6б

ул. Ипподромная, д. 7, корп. 1

ул. Ипподромная, д. 7, корп. 2

ул. Ипподромная, д. 8

ул. Кайкова, д. 4а

ул. Карпинского, д. 12/32

ул. Кирова, д. 3а

ул. Кирова, д. 5а

ул. Кирова, д. 7а

ул. Кирова, д. 9а

ул. Кольцевая, д. 76

ул. Кольцевая, д. 78

ул. Константина Заслонова, д. 1

ул. Константина Заслонова, д. 7

ул. Коробкова, д. 13

ул. Королева, д. 20

ул. Красина, д. 53

ул. Крылова, д. 29/40

ул. Куклиновка 2-я, д. 24

ул. Левитана, д. 46

ул. Лизы Чайкиной, д. 25/2б

ул. Лукина, д. 10

ул. Лукина, д. 12

ул. Лукина, д. 6

ул. Лукина, д. 8

ул. Луначарского, д. 12

ул. Малая Самара, д. 9

ул. Маршала Будённого, д. 11/14

ул. Маршала Будённого, д. 13

ул. Маршала Будённого, д. 15/1

ул. Маршала Будённого, д. 17/2

ул. Маршала Будённого, д. 19/1

ул. Маршала Будённого, д. 9

ул. Маршала Захарова, д. 12

ул. Маяковского, д. 48

ул. Менделеева, д. 7/63

ул. Михаила Румянцева, д. 10

ул. Михаила Румянцева, д. 12, корп. 1

ул. Мичурина, д. 44

ул. Мичурина, д. 44, корп. 2

ул. Можайского, д. 58

ул. Можайского, д. 61б

ул. Можайского, д. 65

ул. Можайского, д. 81

ул. Московская, д. 114

ул. Московская, д. 24, корп. 2

ул. Московская, д. 76

ул. Московская, д. 78

ул. Московская, д. 86а

ул. Мусоргского, д. 13

ул. Мусоргского, д. 35

ул. Мусоргского, д. 36а

ул. Новоторжская, д. 19

ул. Новоторжская, д. 22, корп. 1

ул. Новоторжская, д. 23

ул. Новоторжская, д. 5

ул. Новоторжская, д. 7

ул. Оборонная, д. 8

ул. Орджоникидзе, д. 1

ул. Орджоникидзе, д. 10/2

ул. Орджоникидзе, д. 11

ул. Орджоникидзе, д. 12/1

ул. Орджоникидзе, д. 13/26

ул. Орджоникидзе, д. 14

ул. Орджоникидзе, д. 17

ул. Орджоникидзе, д. 18

ул. Орджоникидзе, д. 2/1

ул. Орджоникидзе, д. 22/25

ул. Орджоникидзе, д. 24

ул. Орджоникидзе, д. 25б

ул. Орджоникидзе, д. 3

ул. Орджоникидзе, д. 4/2

ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 1

ул. Орджоникидзе, д. 44

ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 1

ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 3

ул. Орджоникидзе, д. 47

ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 3

ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 4

ул. Орджоникидзе, д. 5

ул. Орджоникидзе, д. 6/1

ул. Орджоникидзе, д. 8

ул. Павлова, д. 6

ул. Павлова, д. 8/36

ул. Паши Савельевой, д. 2, корп. 2

ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 2

ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 3

ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 5

ул. Пржевальского, д. 57

ул. Пролетарская 6-я, д. 16

ул. Пролетарская 6-я, д. 17

ул. Пролетарская 6-я, д. 18

ул. Пролетарская 6-я, д. 19

ул. Пролетарская 6-я, д. 20

ул. Пролетарская 7-я, д. 8

ул. Революционная, д. 29

ул. Резинстроя, д. 2/7

ул. Резинстроя, д. 4/10

ул. Резинстроя, д. 6

ул. Резинстроя, д. 8, корп. 2

ул. Ржевская, д. 8а

ул. Рихарда Зорге, д. 11/14

ул. Рихарда Зорге, д. 9

ул. Ротмистрова, д. 11

ул. Ротмистрова, д. 15

ул. Ротмистрова, д. 16

ул. Ротмистрова, д. 17

ул. Ротмистрова, д. 18

ул. Ротмистрова, д. 20

ул. Ротмистрова, д. 23/6

ул. Ротмистрова, д. 3

ул. Ротмистрова, д. 4

ул. Севастьянова, д. 10

ул. Севастьянова, д. 11

ул. Севастьянова, д. 18

ул. Севастьянова, д. 7, корп. 1

ул. Севастьянова, д. 9

ул. Седова, д. 120а

ул. Седова, д. 1б

ул. Седова, д. 1в

ул. Седова, д. 55

ул. Седова, д. 57

ул. Симеоновская, д. 14

ул. Симеоновская, д. 89

ул. Скворцова-Степанова, д. 8

ул. Склизкова, д. 111

ул. Склизкова, д. 113

ул. Склизкова, д. 27

ул. Склизкова, д. 29

ул. Склизкова, д. 31

ул. Склизкова, д. 33

ул. Склизкова, д. 35

ул. Склизкова, д. 38

ул. Склизкова, д. 56/20

ул. Склизкова, д. 60

ул. Склизкова, д. 66

ул. Склизкова, д. 68

ул. Склизкова, д. 70, корп. 4

ул. Склизкова, д. 80

ул. Склизкова, д. 81а

ул. Склизкова, д. 82

ул. Склизкова, д. 88

ул. Склизкова, д. 98

ул. Советская, д. 62

ул. Советская, д. 64

ул. Софьи Перовской, д. 1/45

ул. Софьи Перовской, д. 10/32

ул. Софьи Перовской, д. 32

ул. Строителей, д. 12

ул. Строителей, д. 8, корп. 4

ул. Тамары Ильиной, д. 1/17

ул. Тамары Ильиной, д. 21

ул. Тамары Ильиной, д. 3, корп. 1

ул. Терещенко, д. 28

ул. Терещенко, д. 31

ул. Терещенко, д. 32/14

ул. Терещенко, д. 33а

ул. Терещенко, д. 34

ул. Терещенко, д. 35

ул. Терещенко, д. 36

ул. Терещенко, д. 38

ул. Терещенко, д. 41, корп. 1

ул. Терещенко, д. 41, корп. 2

ул. Тракторная, д. 4а

ул. Транспортная, д. 2

ул. Транспортная, д. 4

ул. Трёхсвятская, д. 24

ул. Трёхсвятская, д. 25

ул. Трёхсвятская, д. 29

ул. Трёхсвятская, д. 31

ул. Трёхсвятская, д. 33

ул. Фадеева, д. 14

ул. Фадеева, д. 26, корп. 1

ул. Фадеева, д. 28, корп. 1

ул. Фадеева, д. 36, корп. 1

ул. Фрунзе, д. 14

ул. Фрунзе, д. 16

ул. Фрунзе, д. 4

ул. Хромова, д. 22

ул. Хрустальная, д. 2, корп. 1

ул. Хрустальная, д. 2, корп. 3

ул. Хрустальная, д. 32/67

ул. Хрустальная, д. 4, корп. 1

ул. Хрустальная, д. 41, корп. 1

ул. Хрустальная, д. 43

ул. Хрустальная, д. 45, корп. 1

ул. Хрустальная, д. 45, корп. 2

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 1

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 17

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 17а

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 18

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 19

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 2

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 22

ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 3

ул. Циммервальдская, д. 24

ш. Петербургское, д. 124

ш. Петербургское, д. 51, корп. 6

ш. Петербургское, д. 86

ш. Петербургское, д. 91

ш. Петербургское, д. 9а

НА ЗАМЕТКУ

Документы, регламентирующие процедуру капремонта многоквартирных домов:

- часть 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- закон Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»;

- постановление правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014-2043 годы».