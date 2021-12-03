Коронавирус в Твери, последние новости на 3 декабря 2021: новое оборудование для больниц и ограбление фуры с медикаментами

Главные новости региона к этому часу.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 132 случая заражения (+370 за сутки).
Выздоровело 76902 пациентов (+374 за сутки).
На карантине - 10 097 заболевших, (-14).
Умерли 2133 человек (+10).
Прививку сделали 564 253 человека, за последние сутки – 3 065 человека.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31380 случаев заражения коронавирусом (+132 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6935 (+32),
Ржев - 4978 (+20),
Калининский район - 4081 (+25),
Вышневолоцкий городской округ - 3555 (+13),
Торжок - 2938 (+10),
Кимры - 2603 (+12).
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Оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение». Большая часть оборудования уже используется.
По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для пяти первичных сосудистых центров региона приобретены ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса с возможностью исследования брахиоцифальных сосудов, выполнения траскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.
Для областной клинической больницы и городской больницы №6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса, с помощью которых можно проводить аналогичные исследования и углубленную диагностику.
В областной клинической больнице готовят к вводу новый ангиограф. Он позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.
В Тверской области воры "разгрузили" фуру с медикаментами.
В полицию заявил 51-летний водитель большегруза и рассказал о краже. Дальнобойщик перевозил товар, ночью он припарковал грузовик на Казанском проспекте в Вышнем Волочке и лёг спать в кабине. Утром мужчина обнаружил, что ворота термофургона взломаны, а из кузова похищено 10 коробок с медикаментами. Ущерб составил 116 000 рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи видеокамер. Для поиска подозреваемых были задействованы патрульные экипажи.
По подозрению в краже задержаны двое жителей Вышнего Волочка 22 и 24 лет. Молодые люди признались, что похищенное они выбросили в лесу, потому что для них украденные товары не представляли ценности. Возбуждено уголовное дело.
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Графика: ПТО