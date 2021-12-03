Коронавирус в Твери, последние новости на 3 декабря 2021: новое оборудование для больниц и ограбление фуры с медикаментами

Главные новости региона к этому часу. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 132 случая заражения (+370 за сутки).

Выздоровело 76902 пациентов (+374 за сутки).

На карантине - 10 097 заболевших, (-14).

Умерли 2133 человек (+10).

Прививку сделали 564 253 человека, за последние сутки – 3 065 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31380 случаев заражения коронавирусом (+132 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6935 (+32),

Ржев - 4978 (+20),

Калининский район - 4081 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 3555 (+13),

Торжок - 2938 (+10),

Кимры - 2603 (+12).

Графика: Яндекс

Оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение». Большая часть оборудования уже используется.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для пяти первичных сосудистых центров региона приобретены ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса с возможностью исследования брахиоцифальных сосудов, выполнения траскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.

Для областной клинической больницы и городской больницы №6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса, с помощью которых можно проводить аналогичные исследования и углубленную диагностику.

В областной клинической больнице готовят к вводу новый ангиограф. Он позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.

В Тверской области воры "разгрузили" фуру с медикаментами.

В полицию заявил 51-летний водитель большегруза и рассказал о краже. Дальнобойщик перевозил товар, ночью он припарковал грузовик на Казанском проспекте в Вышнем Волочке и лёг спать в кабине. Утром мужчина обнаружил, что ворота термофургона взломаны, а из кузова похищено 10 коробок с медикаментами. Ущерб составил 116 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи видеокамер. Для поиска подозреваемых были задействованы патрульные экипажи.

По подозрению в краже задержаны двое жителей Вышнего Волочка 22 и 24 лет. Молодые люди признались, что похищенное они выбросили в лесу, потому что для них украденные товары не представляли ценности. Возбуждено уголовное дело.

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