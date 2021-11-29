Средний житель Тверской области должен банку более 70% своей годовой зарплаты

Зарплаты растут медленнее долгов... Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Самая распространённая зарплата в Тверской области попадает в диапазон от 18 до 40 тысяч рублей. При этом в среднем каждый экономически активный житель региона должен банку около 275 тысяч рублей.

Это выводы двух исследований специалистов «РИА-Рейтинг», проранжировавших регионы страны по уровню зарплаты и размеру долговых обязательств.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕМ

Тверская область располагается на 51-м месте зарплатного рейтинга (среди 85 регионов). Наши данные:

Диапазон самых распространённых зарплат - от 18 до 40 тысяч рублей.

Доля работников с зарплатой выше 100 тыс. руб. - 2,7%.

Доля работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб. - 17,4%.

СКОЛЬКО БЕРЁМ В ДОЛГ

По долговой нагрузке (отношению размера среднего долга банку к размеру средней зарплаты) Тверская область попала на 61-е место в стране (ранжировали от меньшего к большему).

Соотношение среднедушевого долга по кредитам к размеру годовой зарплаты - 70,1%.

Средний объём задолженности перед банком - 274,9 тыс. руб.

Рост задолженности за год - 45,8 тыс. руб.

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

Средний рост зарплат в стране за последний год - 10%.

Средний рост долгов перед банками - 22,1%.

Суммарный долг банку в среднем на одного экономически активного жителя - 312,1 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты - в сибирских, северных или дальневосточных регионах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. На первом месте - Чукотка (более 46% работников получают 100 тысяч и более рублей в месяц). Меньше всего высокооплачиваемых работников в регионах Центральной России и национальных республиках. Аутсайдер - Калмыкия (высокие зарплаты получают 1,2% работников).

Наиболее закредитованные регионы - Калмыкия, Тува, Курганская область (100,1% - 82,2% составляет сумма долга от годовой зарплаты). Наименее закредитованные - Ингушетия, Чечня и Дагестан (11,3% - 22,8%).

А КАК У СОСЕДЕЙ

По размеру доли годового заработка, которую жители должны банкам, Тверская область находится на предпоследнем месте среди соседних регионов. Более высокая кредитная нагрузка лежит лишь на жителях Подмосковья.

Долги банкам в процентах от годового заработка и абсолютном выражении (в скобках - самые распространённые зарплаты в регионе):

Ярославская область - 54,5%, или 227,4 тыс. руб. (20-42 тыс. руб.)

Вологодская область - 65,9%, или 304,8 тыс. руб. (22-47 тыс. руб.)

Смоленская область - 67,0%, или 244,6 тыс. руб. (16-36 тыс. руб.)

Псковская область - 68,0%, или 236,3 тыс. руб. (17-35 тыс. руб.)

Новгородская область - 69,1%, или 260,7 тыс. руб. (18-37 тыс. руб.)

Тверская область - 70,1%, или 274,9 тыс. руб. (18-40 тыс. руб.)

Московская область - 72,5%, или 460,5 тыс. руб. (28-60 тыс. руб.)