Коронавирус в Твери, последние новости на 27 ноября 2021: студенческий челлендж и опасные мандарины

Студенты фотографируются после вакцинации, а мандарины и хурма в Осташкове не прошли фитосанитарный контроль.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 27 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 892 случаев заражения (+375 за сутки).

Выздоровели 74 580 пациент (+ 299 за сутки).

На карантине - 10 239 человек (+64).

Умерли 2073 человека (+12).

Прививку сделали 549 539 человек, за последние сутки –3 980 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 587 случаев заражения коронавирусом (+132 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6739 (+30),

Ржев - 4867 (+13),

Калининский район - 3952 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 3505 (+8),

Торжок - 2852 (+10),

Кимры - 2557 (+4).

Графика: Яндекс

Тверские студенты запустили в соцсетях челлендж #привит в поддержку вакцинации. К нему уже присоединились ребята из политеха, медуниверситета и колледжа сервиса и туризма. Ребята размещают в сети видео после вакцинации и призывают последовать их примеру, а также публикуют фото.

"Чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких, я сделал прививку от коронавируса. Быть вакцинированным - значит быть ответственным!" - говорит в видеоролике студент колледжа сервиса и туризма, выражая общую мысль молодёжного челленджа.

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели выездную проверку в Осташкове и Торжке Тверской области.

В ходе мониторинга в Осташкове был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с хурмой из Азербайджанской Республики; виноградом из Молдовы и Узбекистана; мандаринами из Абхазии, Грузии, Марокко. Указанная продукция не прошла фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.

Также, в результате выездной проверки в Торжке административное производство завели на продавца семян за нарушение в области семеноводства.

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