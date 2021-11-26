Чиновники подсчитали, сколько раз в Твери отключат тепло, воду и электричество в 2022 году

Кипятить водичку для мытья - дело привычное! Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Твери опубликовала новую редакцию муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы. Документ содержит сведения о состоянии коммунальных сетей, планах на их ремонт и даже числе будущих аварий на объектах ЖКХ (а соответственно и количестве отключений жителей города от благ цивилизации).

ИЗНОС СЕТЕЙ

Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 82%, и, согласно документу, в ближайшие годы не изменится. Впрочем, на таком уровне он держится уже более 20 лет...

Износ объектов водоснабжения в 2022 году должен снизиться на 1% и составить 40%. Таковым останется и до 2026-го.

Электросети сегодня изношены на 70%. В будущем году - без изменений. К 2026 году степень износа должна снизиться до 68%.

СКОЛЬКО РАЗ ЧТО ОТКЛЮЧАТ

По причине коммунальных аварий в отопительный период 2022 года запланировано 731 отключение тепла. Из-за аварий на водопроводных сетях планируется 283 отключения подачи воды и 117 отключений услуги водоотведения. Электричество из-за аварий отключат 324 раза.

В перспективе число аварий и отключений должно снижаться: в 2026 году тепло должны отключить 382 раза, воду - 221 раз и электричество - 320 раз.

РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ

В 2022 году во время подготовки к отопительному сезону планируется капитально отремонтировать 0,1 км муниципальных тепловых сетей (в 2021 году отремонтировано 0,3 км).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В 2022 году планируется заменить 0,5 км теплотрасс на трубы с пенополимерной теплоизоляцией (в 2021 году заменено 1,7 км).

ЧТО ПОЧЁМ

Общий объем финансирования муниципальной программы до 2026 года составляет 1 млрд 920 млн 715 тыс. 900 рублей. В 2022 году - 286 419 000 рублей.

В том числе:

4 061 500 рублей - на повышение надёжности функционирования коммунальной инфраструктуры;

272 955 500 рублей - на развитие коммунальной инфраструктуры;

9 402 000 рублей - на повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.