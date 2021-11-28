Любительские театры вышли из комы в Твери

Фрагмент спектакля. Фото: Любовь Абракадаброва

Посетила спектакль «Отель двух миров» от Санкт-Петербургского театра Лаборатория «Proектор». Двери открыли для всех, но в зрителях всё равно в основном была молодёжь - насчитала свыше семидесяти человек.

На входе мне приставили ко лбу градусник, строго потребовали натянуть медицинскую маску на нос, а охранник проверил мои документы и даже записал в большую канцелярскую книгу какие-то данные.

После того, как все противоковидные меры преодолены, мы (гости) подверглись следующему испытанию, назову его в шутку: «Квест: Найди себе место». Когда наконец-то все расселись, на сцену вышел один из главных организаторов фестиваля Александр Рамзин и объявил, что фестиваль «Вдохновение» получил приставку «LITE» по аналогии со «Спутником LITE», потому что тоже делается в один приём, максимально безболезненно и быстро. Так же он нам рассказал о планирующихся ещё спектаклях и мастер-классах в рамках фестиваля, подчеркнув, что мероприятие доброе, без жюри и оценок.

Жюри действительно не было, но каждый зритель получил по бланку, в котором предлагали дать обратную связь, оценив по десятибальной шкале мастерство театрального коллектива.

Так вот, спектакль «Отель двух миров» о помещении, куда попадают души людей, находящихся в коме. Причём души, по мнению Лаборатории «Proектор», попадают партией на лифте в одно место, говорят на одном языке и даже могут завязать романтические отношения, находясь на границе двух миров.

Однако они продолжают различаться по половому признаку и по социальному статусу. В конце, после двухактового размышления о смыслах жизни и смерти, лирический герой заходит в лифт и ... непонятно. Вопрос: «Вышел ли он из комы?» – остаётся открытым. Несмотря на лёгкую предсказуемость и банальность сюжета, зрители, после просмотра постановки, в знак признательности аплодировали актёрам стоя.

Чтобы понять вышли ли из комы театральные коллективы, я пообщалась с ведущим актёром, преподавателем тверского любительского студенческого театра при ТвГУ «Зеркало» Максимом Раевским.

Выяснилось, что фестиваль «Вдохновение» проходил каждый год. В 2020 году, по известным каждому причинам, театральный праздник отменили. И в этот раз до последнего было непонятно: состоится ли. Но театралам так хотелось встретиться, обменяться опытом, энергиями, что они рискнули.

«Мне очень нравится в таких фестивалях участвовать, - поделился Максим. – Был на подобном в Твери, в Набережных Челнах, Калининграде. У меня это вызывает восторг. Потому что все на одной волне, дружественная атмосфера. Можно получить ценные советы и лайфхаки. Приятно и комфортно. А зрители могут за пару дней посмотреть около десятка спектаклей разных студий. Проследить, как разные города видят и передают какую-то атмосферу. У нас в Твери есть несколько театров, и там одни и те же режиссёры из года в год. А тут приезжает сразу много ребят, которых ты никогда не видел. И все показывают кто на что горазд, кто что умеет. Это большое поле для культурного развития.

Бланк, для зрительской оценки спектакля. Фото: Любовь Абракадаброва