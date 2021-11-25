Приход зимы Твери зимы не обещает

Осень прощается с нами слякотью, дождями и мокрым снегом. Фото: Алексей ФОКИН

- Над нами проходит целая череда циклонов, и в ближайшие дни мы будем жить в зоне пониженного давления. Будет сыро и грязно, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу выпадет почти 9 мм снега и дождя. Атмосферное давление подрастёт с 738 до 742 мм рт. ст., но к вечеру вновь упадёт на прежнюю отметку. Днём 0…+2.

В ночь на воскресенье подморозит до -2, а утром выпадет снег - день обещает порадовать зимним пейзажем. Будет около нуля, атмосферное давление немного поднимется.

Но уже в понедельник снова шлёпаем по колено в грязи. Днём +2, снег обернётся дождём. Барическая пила разошлась не на шутку: давление устремится вниз и ко вторнику достигнет отметки в 725 мм рт. ст. Во вторник (а это будет последний день ноября) погода существенно не изменится.

По секрету Наталья Сердитова сообщила, что с приходом зимы температура может вернуться в минус, но загадывать не будем. Пока же в Твери раздолье для простуды. Одевайтесь в непромокаемое и будьте аккуратны: на дорогах скользко!

Очевидно, что солнца в ближайшие дни нам не видать, да и темнеет на улице уже рано. Отсутствие солнечного света - прямой путь к раздражительности и мрачному настроению (это мы уже успели почувствовать, сидя дома на самоизоляции). «КП»-Тверь» подготовила для вас несколько советов, как пережить «сумрачный период».

Первое: не сидите круглые сутки в потёмках. Сэкономить электричество помогут энергосберегающие лампочки. Если вы на них ещё не перешли - бегом в магазин. Такие лампочки бывают двух типов: люминесцентные и светодиодные. Плюсами и тех и других является реальная экономия электричества (они потребляют в пять раз меньше, чем лампы накаливания) и продолжительный срок службы. Минус - цена, конечно. Но в долгой перспективе лампочки окупятся.

Второй совет: используйте парфюм и освежители воздуха для дома с нотками цитрусовых. Реально поднимают настроение и дарят тонус. Те же цитрусовые, но употреблённые внутрь, дадут вам заряд витамина С.

Балуйте себя вкусной едой и не забывайте пить витамин D. Дозу, конечно, должен назначить врач, но рекомендуемой дозировкой для взрослого считается 400-800 МЕ в сутки. Иногда медики советуют употреблять больше (до 2000 МЕ). Но это по индивидуальным показаниям. Если вы принимаете поливитамины, высчитывайте общую дозу, не переборщите. Будьте здоровы!