Коронавирус в Твери, последние новости на 24 ноября 2021: где получить скидку по QR-коду о вакцинации и сделать ревакцинацию «Спутником Лайт»

Скидки по QR-кодам будут действовать в Твери до 22 декабря. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 24 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 761 случай заражения (+378 за сутки).

Выздоровели 73 281 пациент (+319 за сутки).

На карантине - 10 438 человек (+51).

Умерли 2042 человека (+8).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 539 364 человека, за последние сутки – 2 837 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 136 случаев заражения коронавирусом (+162 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6662 (+32),

Ржев - 4822 (+14),

Калининский район - 3895 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3483 (+22),

Торжок - 2815 (+18),

Кимры - 2535 (+1).

Графика: Яндекс

23 ноября в Твери прошло еженедельное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На нем обсуждалось текущая эпидемиологическая ситуация в Тверской области.

Обсудили опасность четвертой волны распространения инфекции - она заключается в более скоротечном развитии заболевания. Поэтому важно вакцинироваться, чтобы не было тяжелых случаев. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регион поступила крупная партия вакцина, в том числе, «Спутник Лайт» - для ревакцинации.

По QR-коду о вакцинации можно получить скидки или бонусы в Тверской области. Участие в акции «Стимул к здоровью», которая действует до 22 декабря, принимают предприятия сферы общественного питания, автосалоны и другие компании Верхневолжья. Список компаний и подробные условия представлены по ссылке.

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