Досуг в Твери с 24 ноября по 1 декабря: Премьера по Уайльду, музыка разных эпох, неоклассика и имперский балет

Театр драмы приглашает на премьеру. Фото: ТАТД

СПЕКТАКЛИ

Вы серьезно?

26 ноября в 18:30 на Большой сцене Тверского академического театра драмы состоится премьера - публике представят легкомысленную комедию для серьезных людей «Как важно быть серьезным» классика мировой литературы Оскара Уайльда.

Повторные показы спектакля пройдут 27 и 28 ноября в 17:00.

Комедию Оскара Уайльда на сцене нашего драмтеатра поставил петербургский режиссер Борис Гуревич. Борис Робертович уже известен тверской публике по премьере 2018 года, комедии «Дачная лихорадка», что на VII Всероссийском фестивале «Старейшие театры России» была награждена дипломом «За изящество и мастерство в воплощении пьесы Карло Гольдони.

Пьеса «Как важно быть серьезным» была создана Уайльдом на пике творчества в 1895 году. Затем на него обрушиваются жизненные невзгоды: тюрьма, забвение, смерть в нищете…

Название пьесы «Как важно быть серьезным» имеет каламбур с именем Эрнест (по англ. earnest – «серьезный»). Именно им представляются главные герои истории, желая ввести в заблуждение своих и чужих родственников, а также потенциальных невест.

Цену билетов уточняйте в кассе театра: +7 4822 320 909, +7 4822 322 292. Приобрести их можно на сайте театра в режиме онлайн – http://tatd.ru/playbill/

Возрастные ограничения: 16+

КОНЦЕРТЫ

Классика и романсы

Тверская академическая филармония приглашает на два интересных концерта.

25 ноября в 18:30 на ее сцене будет представлен проект «Объединяя поколения» от оркестра «Universum». Он объединяет довольно разную музыку разных эпох.

Художественный руководитель и дирижер – Михаил Эунап.

Солисты: Александра Афганлы (скрипка), Кирилл Киселев (скрипка), Александр Максимов (саксофон).

В программе: А. Вивальди, концерт «Гармоническое вдохновение» для скрипки с оркестром ля-минор, ор. 3 №6, 1-я часть; П. Брейнер, Beatles Concerto Grosso №4; Р. Молинелли, «Четыре картины из жизни Нью-Йорка».

Стоимость билетов: 400 рублей.

27 ноября в 12.00 в малом зале филармонии публику порадают концертной программой «Ты лети, мой соловей».

Русские классические романсы исполнят лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко (сопрано) и Илья Шкадин (баритон).

Концертмейстер- лауреат международных конкурсов Ольга Орлова.

Ведущая программы - культуролог Татьяна Левина. Она предварит песни рассказами об их создании.

Стоимость билетов: 350 рублей.

Возрастные ограничения на оба концерта: 6+

Окно в океан музыки

27 ноября в 19:00 в центре современной культуры «рельсы» состоится концерт

авторского проекта инструментальной музыки «Oknovokean». Это дуэт Елены Олейник (фортепиано) и Анны Ивановой (альт) из Санкт-Петербурга.

Они играют в стилистике неоклассики. Музыка дуэта гармонично сочетает в себе академическую стройность и свободу от жанровых условностей.

Дуэт «Oknovokean» выступит с программой из своего дебютного альбома «Serendipity»: волнующие мелодии-зарисовки о красоте момента, странствии и поиске, в попытке запечатлеть ускользающее.

Цена билетов: 700 рублей.

Приобрести их можно на сайте центра.

Возрастные ограничения: 12+

БАЛЕТ

Часть мирового тура

27 Ноябрь в 17:00 ДК "Пролетарка" приглашает на балет "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского.

На сцену выйдут артисты «Имперского Русского Балета». Их блестящую программу подготовил Гедиминас Таранда, выдающийся танцовщик и педагог.

В этом году „Имперский Русский Балет“ отмечает 25-летие.

Коллектив активно гастролирует и за годы своей работы выступил на лучших площадках в десятках стран мира

Спектакль в Твери - часть юбилейного мирового тура «25 лет Имперскому Русскому Балету».

Цена билета: 800 - 2000 рублей.

Возрастные ограничения не указаны.