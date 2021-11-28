Красивый изюм в булке: Тверской театр драмы представил премьеру «Как важно быть серьезным»

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

Если вы серьезный человек… Даже так, если вы очень серьезный человек, и в вашей жизни все спланировано и правильно, то вам точно надо идти на этот спектакль.

26 ноября в Тверском театре драмы представили премьеру «Как важно быть серьезным». Я летела на этот спектакль прямиком после тяжелого рабочего дня, даже не заглянув в афишу. Поэтому сюрпризов меня ждало сразу несколько. Пожалуй, с них и начну.

ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ!

«Как важно быть серьезным» - это легкая комедия Оскара Уайльда. Смешно и Уайльд – вещи на первый взгляд несовместимые (конечно, речь не идет о тех, кто хорошо знаком с творчеством этого писателя и драматурга и знает, что были и другие комедии). Но печальные сказки и «Портрет Дориана Грея», который, к слову, был написан всего за пять лет до вышеназванной пьесы, говорят сами за себя.

Второй сюрприз – в спектакле занят в основном молодой состав театра – Никита Бахметьев (Алджернон Монкриф), Дарья Осташевская (Сесили Кардью), Сергей Бескакотов (Джек Уординг), Яна Голубева (Гведолен Ферфакс), Алексей Майский (сразу 4 роли!), Евгения Голубева (мисс Призм), Константин Василенко (его преподобие каноник Чезюбл), плюс, бесподобная и харизматичная Татьяна Лугачева (леди Брэкнелл).

Третий сюрприз – богатая интерактивная составляющая (вездесущие танцующие розы; паровозик, курсирующий по сцене), которые играют роль символов-знаков на протяжении всего действа.

Четвертый - своеобразный строй спектакля и его ритмический рисунок. Например, действие спектакля начинается на сцене не сразу. Все это в целом очень радует.

Благодаря всему вышеперечисленному, спектакль получился очень пластичным, стремительным, почти как тот самый ритмичный ход летящего паровоза.

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

ВНИМАНИЕ, спойлеры: зрителей ждет много танцев, прыжков, жестов и, да, самых невероятных поз на стульях и диванах (здесь даже можно отдельную подборку сделать). Мужчины будут завороженно и, не отрывая глаз, смотреть на Дарью Осташевскую. Девушки и женщины удивляться высоте прыжка Никиты Бахметьева. И те, и другие вместе сначала не узнают Сергея Бескакотова…

О ЛЕГКОСТИ И КРАСОТЕ

Именно эти две черты – узнаваемый росчерк режиссера Бориса Гуревича (Санкт Петербург). Если вы были в Тверском театре драмы на спектакле «Дачная лихорадка» (постановка 2018 года), то вам наверняка он запомнился прекрасными костюмами, изысканностью и той самой легкостью. Недаром, эта постановка на VII Всероссийском фестивале «Старейшие театры России» была награждена дипломом «За изящество и мастерство».

Новый спектакль питерского режиссера отличается лишь тем, что действие из Италии перенеслось в Англию с ее туманами, Биг Бенами, чопорностью, сарказмом и чаем ровно в five o'clock. Во всем остальном режиссер и его постановочная группа остались верны сами себе: в новой комедии также красивые декорации, потрясающие костюмы, свет, музыка и хореография.

Впрочем, Борис Гуревич и сам охотно объясняет свои предпочтения: «Эта комедия со щепоткой изысканности, особого вкуса. Хотя в сюжете есть место и для интриги и для разговора о любви, но именно особая «порода», пожалуй, отличает нашу пьесу от многих других в этом жанре. Безусловно, я рад и благодарен, что вновь поставил в Твери, с полюбившимися мне актерами, и мог работать вместе со своей командой: мы стремились сделать красивый во всех отношениях спектакль, ибо в этом и был один из мотивов творчества Уайльда, воспевавшего, согласно прерафаэлитскому учению, Красоту в искусстве».

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

ИЗЮМ В БУЛКЕ

Все самое интересное в театре происходит в буфете. Именно там встречаешь заядлых театралов, знакомишься с новыми и тут же узнаешь массу всего интересного. На этот раз интеллигентная дама, сидевшая с нами за одним столиком, рассказала, что в молодости самые яркие высказывания Оскара Уайльда записывала в специальную книжечку, отметив, что чувство юмора у писателя было отменное и остается актуальным до их пор.

По привычке самые яркие цитаты выписываю во время спектакля и я. Это как тот самый изюм в булке. Благодаря таким вырезкам можно узнать как самого автора (и захотеть его потом перечитать), так и лучше понять содержание спектакля. Некоторыми, прямо с премьеры, делюсь с вами прямо сейчас. Если понравятся, значит, выписывала не просто так, а если вы слишком серьезны и ни одна из них вам не откликнется, то вам тем более необходимо попасть на этот спектакль.

Итак:

- Разве ты не знаешь? В городе обычно развлекаешься сам, за городом развлекаешь других.

- Разводы совершаются на небесах!

- Леди никогда не выходят замуж за мужчин, с кем флиртуют.

- Мужчинам не следует читать надписи на чужих портсигарах.

- И напрасно, что ты не приглашал меня в ресторан. Очень приятно получать приглашения.

- В семейной жизни втроём весело, вдвоем скучно.

- Я слышала волосы у нее стали совсем золотыми от горя.

- Когда мужчины говорят о погоде, у них на уме совсем другое.

- Имя Джек не вызывает вибраций. Единственное надежное имя это Эрнест.

- Вынуждена отметить, вы не значитесь в списке моих женихов.

- Все женщины становятся похожи на своих матерей. И в этом их трагедия. Но ни один сын не становится похожим на свою мать. И в этом его трагедия.

- Я никогда не выезжаю никуда без своего дневника. В поезде всегда надо иметь что-то захватывающее.

- В вашем профиле есть все данные.

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

Фрагмент спектакля. Фото: Арина ВАСИНА