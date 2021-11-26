Родителям Твери разъяснили, почему некоторые так и не смогли добиться повышения пособия на детей с 3 до 7 лет

Некоторые родители Твери жаловались в прямом эфире, что не могут подать заявление и добиться выплат уже много месяцев. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно, утвержденные Правительством РФ, заработали с 1 апреля 2021 года. Эту ежемесячную выплату в Тверской области по статистике получает более 34 500 человек.

«КП»-Тверь» подробно рассказывала, как получить эти выплаты. Публиковало пошаговую инструкцию и проводило разъяснительную работу и Минсемьи региона.

На дворе конец ноября, а многие из тех, кто хотел бы претендовать на эту выплату, ее так и не получили. Об этом свидетельствуют сотни комментариев в официальной группе областного Министерства демографической и семейной политики в соцсети ВКонтакте. Специально для тех, кто так и не смог добиться повышения выплат, на днях на этой площадке был организован прямой эфир.

На вопросы родителей здесь отвечали начальник отдела регионального Министерства демографической и семейной политики Наталья Осипова и директор Центра выплат «Тверская семья» Татьяна Апреликова.

Эфир этот вызвал огромный интерес у тверичан - под постом они оставили около 1100 откликов. Публикуем выдержки из эфира.

Что было с выплатами раньше?

Ранее был единый размер выплат - половина от прожиточного минимума. Выплата назначалась только на основании одного заявления, которое граждане подавали на портале Госуслуги. Предусматривалась оценка семьи только с точки зрения доходов. Среднедушевой доход сравнивали с величиной прожиточного минимума. С апреля 2021 года действуют абсолютно новые правила. Теперь это не только денежная, но и имущественная составляющая. Документ на Госуслуги по-прежнему надо подавать. Но придётся доносить в МФЦ и оригиналы документов, подтверждающие доходы членов семьи - справку о размере стипендии, справку об уходе за пожилым и пр.

В чём заключатся суть "нулевого дохода"?

Теперь эту выплату не получат семьи в которых отсутствуют доходы, но при этом нет объективных причин, чтоб не работать.

У семьи обязательно должен быть доход - зарплата, пенсия, доход самозанятого и пр. Если этих доходов не было без уважительных причин в течение 10 месяцев из расчетного периода - в выплате семье будет отказано.

Кто включается в состав семьи?

Изменён подход к определению состава семьи, который учитывается при назначении выплат. Сейчас кроме мамы, папы и детей несовершеннолетних, включена категория — опекаемые дети. Это студенты совершеннолетние, которые продолжают обучение, находятся в возрасте до 23 лет и пока не создали свои собственные семьи.

Как оценить нуждаемость?

Изменился подход к определению «нуждаемость». Она теперь комплексная. Оцениваются и доходы, и имущество. Причём, оценка имущества идёт по каждому виду: движимое, недвижимое. Тут оцениваются не только метражи (которые могут сдаваться в наём «в чёрную» и не указываться, как доход), но и лошадиные силы у машины. Так что к поданному на Госуслуги заявлению, теперь нужно доносить документы по имуществу, и составу семьи лично в МФЦ.

Можно ли получить документы из ЕГИССО?

Это невозможно. Потому, что в системе ЕГИССО — это федеральная информационная система, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными - есть только суммы о полученных выплатах в разных организациях ( ПФР, налоговая и пр.)

Как можно подать заявление на пособие на детей с 3-х до 7 лет, если один из родителей - самозанятый?

Документы самозанятым необходимо подавать только в МФЦ, не по инету, потому что доходы самозанятых в базе налоговой не отражены и не могут быть предоставлены для расчёта выплат. Поэтому самозанятый родитель из личного кабинета распечатывает свои доходы и подаёт их в МФЦ.

Почему не высчитывают ипотеку из доходов?

Учитываются доходы, а не расходы.

Вычитываются ли алименты из дохода?

Никакие алименты из дохода не вычитываются.

Будут ли с 2022 года включаться в расчёт на получение "детских пособий" земельные участки, автомобили?

Да. Все остаётся, как было.

Какая формула расчётного периода?

Если подаёте, к примеру, с 1 декабря 2021, то отсчитываются четыре месяца назад - 1 августа 2021 и берется в расчёт год расчётного периода до августа 2020. Это как раз тот период по которому будет произведена оценка вашей семьи с точки зрения доходов.

ВАЖНО

Ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет

Выплата пособия от 3-7 лет (включительно) назначается в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Размер выплаты: до 11 893 рублей. Основные правила предоставления выплаты:

1. Пособия рассчитаны для семей, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.

2. Пособия назначаются на каждого ребенка от 3 до 7 лет в нуждающихся семьях.

3. Для назначения выплат учитывается имущество и доход членов семьи. Подача документов - через Госуслуги или МФЦ.

Какие документы потребуются:

- паспорта родителей (копии и оригиналы);

- свидетельства о рождении детей (копии и оригиналы);

- СНИЛС родителей и ребёнка (при наличии);

- справка с места жительства о составе семьи или свидетельство о регистрации детей (в случае проживании в частном доме потребуется иметь при себе домовую книгу);

- сведения о доходах всех членов семьи заявителя за период в 12 календарных месяцев за четыре месяца до даты подачи заявления; для ИП, адвокатов, фермеров, самозанятых: копия и оригинал документа, подтверждающего данный статус, справка о реальных доходах за 12 месяцев, оригинал и копия трудовой книжки.

- реквизиты счёта банковской карты или сберегательной книжки родителя-заявителя (договор банковского вклада (счёта), справка банка о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счёта).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как обратиться в Минсемьи и Центр выплат «Тверская семья»

Обратиться в министерство и центр выплат можно лично.

Министерство демографической и семейной политики Тверской области: Тверь, ул. Новоторжская, д. 9. Чтобы попасть на приём, необходимо заранее записаться по телефону приёмной: 8 (4822) 33-34-10. Вопросы также можно отправлять на электронную почту министерства: min_dsp@tverreg.ru. Центр выплат «Тверская семья»: Тверь, наб. Реки Лазури, 20. Если у вас возник вопрос по выплатам пособий на детей, вы можете позвонить по многоканальному телефону горячей линии: 8-800-201-22-62 или прийти в приёмный день, среду, с 10:00 до 15:00.

Обращения также принимаются в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области Вконтакте «Тверская семья».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.