Коронавирус в Твери, последние новости на 25 ноября 2021: на предприятиях Роспотребнадзор считает вакцинированных и новый вагон-«елочка»

Проверки на наличие вакцинированных сотрудников в тверском ресторане и новый вагон «елочка». Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 25 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 140 случай заражения (+379 за сутки).

Выздоровели 73 818 пациент (+537 за сутки).

На карантине - 10 270 человек (-168).

Умерли 2052 человека (+10).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 542 431 человек, за последние сутки – 3873 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 290 случаев заражения коронавирусом (+154 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6682 (+20),

Ржев - 4844 (+22),

Калининский район - 3895 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3483 (+22),

Торжок - 2815 (+18),

Кимры - 2540 (+5).

Графика: Яндекс

Вакцинированных сотрудников организаций считают в Твери. На Тверской швейной фабрике и в ресторане «Старый чемодан» прошли проверки Роспотребнадзора по соблюдению требований об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обе организации с задачей справились: на фабрике привиты 81,5% работников (требуется не менее 80%), в ресторане – 16 из 18 сотрудников. Проверки продолжаются. Напомним, за нарушение требований постановления главного санитарного врача юридическому лицу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Ещё из интересного на предприятиях региона: у Тверского вагоностроительного завода к Новому году уже готова «ёлочка» собственного производства. Так называется новый концепт некупейного вагона. В нем спальные места размещаются по диагонали к проходу, а сам вагон длиннее и шире. Макет «елочки» стал одним из сюрпризов выставки «Транспортная неделя 2021» в Москве.

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