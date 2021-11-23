Погода на Новый год 2021-2022 в Твери и Тверской области: лёгкий морозец или слякоть?

Какая погода ждёт Тверь на Новый год, спрогнозировали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, скорее всего в новогоднюю ночь 2021-2022 Тверь и Тверскую область ждёт легкий минус и слякоть.

Хотя прогнозы пока предварительные, специалисты Гидрометцентра уже сейчас предполагают: 31 декабря 2021 года в Твери будет идти дождь, а температура воздуха поднимется выше нулевой отметки. Понижение ее ожидается ближе к ночи. Поэтому тем, кто захочет выйти погулять на улицу, нужно быть максимально осторожными: снежная каша может превратиться в гололед.

Ближе к утру 1 января 2022 ожидается небольшой снег, днём будет ясно и солнечно.

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