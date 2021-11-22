Чтобы пройти в Тверской области карельским путем, надо выйти из лабиринта

Хозяйка Карельского дома в Чашково - в лабиринте. Фото: VK/Карельский дом в Чашково

В этом лабиринте нет минотавра, там путника ожидает птица счастья… Эти слова - про недавно построенный деревянный лабиринт в Карельском доме в Чашково Лихославльского района. Он называется «Карельский путь».

Карельский дом в январе прошлого года организовали супруги Олег и Марина Евграфовы. «КП»-Тверь» пообщалась с хозяйкой дома.

Птица счастья. Фото: VK/Карельский дом в Чашково

- Идея создания лабиринта пришла мне, - рассказала Марина. - Она родилась из моего представления о том, что нужно построить какой-нибудь интерактивный объект на территории нашего Карельского дома. Такой объект, который был бы интересен гостям. И чтобы люди могли сами посетить его и им не нужно было бы ничего рассказывать. Вот и появилась идея создать лабиринт. Потом в интернете увидела информацию о всероссийском конкурсе по созданию новых достопримечательностей «Культурный след». Буквально за день до окончания приема заявок я сформулировала свою идею и отправила туда. В итоге наш проект вышел в финал и был объявлен победителем. Затем приглашались архитекторы, чтобы они нарисовали эскизы лабиринтов. В итоге жюри конкурса одобрило эскиз выпускников Московского архитектурного института супругов Ивана Зверькова и Софьи Кухтовой. Нам с мужем тоже очень понравился их проект. Они не первый раз участвуют в проектах, связанных с карельской культурой. Иван и Софья изучали историю народа, даже слушали разную карельскую музыку.

Лабиринт вышел дивным и прекрасным. Он состоит из изящных стенок, некоторые из них украшены резными узорами.

- Эти узоры взяты из вышивки финно-угорских народов, - пояснила Марина. - Узоры несут в себе обережный смысл. То есть это защита от злых сил. Птица счастья есть у многих народов. И у карел в том числе. Собственно, она должна радовать взор и приносить успех, удачу и, соответственно, счастье тем, кто ее видит. Такую птицу также вышивали на рубахах, фартуках, на головных уборах карел.

Хозяйка Карельского дома добавила, что орнаменты лабиринта - это в то же время некая альтернатива письменности:

- Они возникли до появления алфавита, люди так передавали информацию - в этих узорах, орнаментах заложены различные образы.

Лабиринт украшают удивительные орнаменты. Фото: VK/Карельский дом в Чашково

Принципиально и то, что лабиринт сделан именно из дерева.

- Важно было сделать объект из натуральных природных материалов, потому что он стоит на поляне, рядом с лесом и должен гармонировать с окружающей обстановкой, - отметила Марина. - Были предложения создать из кирпича, но мы не решились, посчитали, что дерево лучше.

Воплощали идею в жизнь специалисты одной строительной компании на средства гранта конкурса. По словам Марины, также помогали в создании «Карельского пути» местные жители и волонтеры.

Сейчас супруги Евграфовы разрабатывают квест по лабиринту.

Марина рассказала, что традиция создавать лабиринты бытовала у карел:

- В Северной Карелии даже еще сохраняются два удивительных древних лабиринта, которые расположены на берегах озер. Это плоскостные круговые сооружения из камней. До сих пор ученые не придут к однозначной версии, зачем они были созданы.

Конечно же, я спросил и в целом про Карельский дом в Чашково.

- Это дом моего прадеда, - ответила Марина. - Это была карельская деревня, и по переписи 1950 года в ней проживали 130 человек, из них только четверо говорили на русском. Остальные все были карелы. Сейчас ситуация поменялась. Лишь несколько человек в деревне знают карельский язык. В доме мы с мужем воссоздали довоенный интерьер: там много старинных артефактов, предметов быта, документов, фотографий. Есть даже карельские ткацкий станок и мебель.

В общем, в этом доме можно непосредственно почувствовать дух карельского народа и даже испытать на себе, что такое баня по-черному. Чтобы попасть туда на экскурсию, необходимо заранее записаться (можно в группе в соцсети или по телефону Марины: 8-920-692-95-98).