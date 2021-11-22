«Больше трёх граммов парацетамола в сутки - смертельно опасно»: Врачи из Твери рассказали, чем чревато самолечение от коронавируса

Назначая себе лекарства самостоятельно, можно прямо из дома попасть в палату реанимации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже два года весь мир борется с ковидом, а болезнь продолжает забирать жизни. Прозвучит жестоко, но это правда: часто смертный приговор мы подписываем себе сами. Многие до сих пор недооценивают коронавирус, относясь к нему как к обычной простуде. В случае с коронавирусом это смертельно опасно.

О том, к чему может привести самолечение, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказали медики - доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области Наталья Соколова и главный реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий реанимацией Тверской областной больницы Максим Петрушин.

ПАРАЦЕТАМОЛ НЕ ЛЕЧИТ

- Пить жаропонижающее нужно только при температуре 38 градусов и выше. Жаропонижающее не лечит. Оно лишь стирает клиническую картину, - предупреждает Наталья Соколова. - У нас есть несколько смертельных исходов среди молодых людей, которые не обратились к врачу, а просто пили жаропонижающее. Два человека поступили в стационар из дома в крайне тяжёлом состоянии. Они принимали парацетамол, температура не сбивалась, и они принимали ещё, не обращаясь к врачу. Женщина поступила с 90%-ным поражением лёгких. Мужчина поступил с 85% поражения лёгких. Кроме того, у обоих было тяжелейшее поражение печени из-за парацетамола. Болезнь их забрала, несмотря на молодой возраст: не было адекватного лечения, которое необходимо при ковиде, плюс токсическое поражение внутренних органов из-за бесконтрольного приёма парацетамола.

Наталья Соколова. Фото: vk.com/sovetnik_tver

При такой картине медики помочь уже не смогут. Сбивать температуру самостоятельно продолжительное время нельзя.

- Я напоминаю: всё лекарство - это яд. И больше трёх граммов парацетамола в сутки пить нельзя! - предупреждает Максим Петрушин.

ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ

Самолечение страшно не только этим. Сбив первую температуру, можно почувствовать себя лучше, расслабиться. Возникает чувство мнимого благополучия: всё не так страшно, я почти здоров! А в это время коронавирус всё сильнее поражает организм.

- За время, что идёт четвёртая волна, мы видим большое количество достаточно молодых пациентов, которые поступают в реанимацию не из отделений больницы, а приезжают экстренно, из дома, порой ночью. Их привозят с дыхательной недостаточностью, критическим поражением лёгочной ткани. Это молодые люди 40-45 лет, - рассказывает Максим Петрушин.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ковид требует специфического лечения, которое должен назначить врач. Самостоятельно выбирать препараты и дозировки нельзя.

- У нас чем только не лечатся… Пьют кагоцел, ингаверин, другие лекарства, - вздыхает Наталья Соколова. - Но набор препаратов для амбулаторного лечения специфичен. Там есть серьёзные кроворазжижающие препараты, препараты противовирусной терапии, которые выдаются бесплатно пациентам, обращающимся за амбулаторным лечением. Мы каждый день разбираем летальные случаи. Единицы из умерших принимали адекватное лечение. Если температура 38 и выше - обращайтесь к врачу. Не надо ждать и думать. Чем раньше, тем лучше.

НАЛИЧИЕ БЕСПЛАТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Между тем в нашу редакцию поступали жалобы, что бесплатные препараты больным не выдают.

- Они очень быстро расходуются. Потому что пациентов - просто шквал. Месяц назад мы испытывали определённые сложности, так как были лишь остатки медикаментов. Во второй половине ноября была новая закупка. Лекарства уже распределены в медорганизации. Сегодня препараты есть во всех медицинских организациях, - заверила Наталья Соколова.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Своевременно обратиться к врачу. Все препараты должен назначать врач, с пониманием, сочетаются ли данные медикаменты и какие необходимо принимать дозы. Кроме того, сегодня лучше иметь дома пульсоксиметр - аппарат, измеряющий сатурацию (уровень кислорода в крови).

- Иметь дома пульсоксиметр - такая же необходимость, как иметь градусник. Нормальная сатурация, если вы не заядлый курильщик, уже успевший сильно испортить лёгкие, должна быть 99%. Если она снижается до 96%, то реагировать необходимо срочно! - говорит доктор медицинских наук.

Пульсоксиметры можно купить в аптеках. Есть они в продаже в магазинах техники и на большинстве популярных торговых интернет-площадок.

Добавим: если врача на дом вызвать не получается (на участковых терапевтов сегодня легла невероятная нагрузка), не теряйте времени, обращайтесь в центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. ЦАПы работают ежедневно, без выходных. Обратиться туда можно как по записи, так и без, утверждают врачи.

НА ЗАМЕТКУ

В Тверской области работают 12 ЦАПов - центров амбулаторной помощи. В Твери они открыты:

- в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре (ул. Горького, дом 50);

- в городской больнице № 1 (Беляковский пер., дом 5);

- в областном клиническом кардиологическом диспансере (ул. Тамары Ильиной, дом 5);

- в Калининской ЦРКБ (пос. Химинститута, дом 59).

В районах области ЦАПы работают в поликлиниках:

- Вышневолоцкой ЦРБ (ул. Новгородская, дом 40);

- Бежецкой (Больничный пр-д, дом 4);

- Ржевской ЦРБ (ул. Грацинского, дом 30);

- Кимрской ЦРБ (Борковское ш., дом 10, и ул. Вагжанова дом 2);

- Торжокской ЦРБ (ул. Больничная, дом 30);

- Нелидовской ЦРБ (ул. Больничная, дом 4);

-Конаковской ЦРБ (ул. Энергетиков, дом 32);

- Кашинской ЦРБ (ул. Вонжинская, дом 2).