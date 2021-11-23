В Заксобрании Тверской области обсудили меры профилактики коронавируса

На заседании комитета. Фото: ЗСТО

Утрачивает силу закон «О прожиточном минимуме в Тверской области». Изменениями, внесёнными в федеральное законодательство, перераспределены полномочия по установлению порядка определения величины прожиточного минимума — минимальной необходимой для обеспечения жизнедеятельности суммы доходов гражданина. Согласно новым Правилам установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации данные нормативы будут устанавливаться не ежеквартально, а ежегодно, в зависимости от медианного среднедушевого дохода по стране. Прожиточный минимум трудоспособного населения составит 109% от величины среднего прожиточного минимума, прожиточный минимум пенсионеров — 86%, прожиточный минимум детей — 97%. Также введена дополнительная защитная норма — прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года.

На комитете в рамках осуществления контрольных функций была заслушана и детально обсуждена информация Управления Роспотребнадзора по Тверской области и министерства здравоохранения Тверской области о ходе реализации мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Вопросы соблюдения мер санитарной безопасности находятся на постоянном контроле регионального управления Роспотребнадзора. Регулярно проверяются использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, обработка помещений и общественного транспорта, организация измерения температуры в различных организациях. Ежедневно проходят рейды в автобусах, такси, железнодорожном транспорте, проверяются торговые объекты, предприятия общественного питания и сферы услуг. По-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых заведений.

Для отдельных категорий граждан введена обязательная вакцинация против коронавируса — наиболее эффективный способ остановить рост заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения Тверской области. На сегодняшний день прививку сделали более 536 тысяч человек.

Принимаемые региональными властями меры позволили стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости.

— Для появления коллективного иммунитета требуется привить 80 процентов взрослого населения,— пояснил главный государственный санитарный врач по Тверской области Арнольд Выскубов.

При обсуждении данного вопроса депутатов интересовало соответствие принимаемых региональной властью решений по борьбе с инфекцией нормам текущего законодательства, организация работы лечебных учреждений в условиях пандемии, результаты оптимизации скорой медицинской помощи, активизация разъяснительной работы с населением с целью активизации вакцинации. Также была затронута проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, занимающихся работой с инфицированными больными, и условия труда медицинского персонала. В целом же члены комитета поддержали комплекс мер, которые реализуются в Тверской области по профилактике инфекции и организации лечения заразившихся COVID-19.

— Мы убедились в том, что создание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, который возглавляет губернатор Игорь Руденя, и создание рабочей группы министерства здравоохранения Тверской области, которую возглавляет министр здравоохранения, сыграло положительную роль. Эти два органа оперативного управления по профилактике и предотвращению инфекции ведут активную работу,— подвёл итоги обсуждения председатель комитета Артур Бабушкин.— Те ограничительные мероприятия, которые действуют в нашей области, положительно влияют на эпидемиологическую ситуацию.

Председатель комитета заострил внимание на предоставлении полноценной медицинской помощи не только больным коронавирусной инфекцией, но и имеющим другие заболевания.

— Необходимо сделать так, чтобы они не почувствовали снижения качества лечения,— подчеркнул Артур Бабушкин.— Отношение к плановым пациентам не должно меняться, они должны получать всю необходимую помощь в полном объёме.

Депутаты внесли ряд предложений по совершенствованию системы работы по профилактике COVID-19 в Тверской области и выразили готовность оказывать всестороннюю помощь при решении проблем, возникающих при реализации антиковидных мероприятий.