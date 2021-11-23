Коронавирус в Твери, последние новости на 23 ноября 2021: сертификаты о вакцинации в МФЦ и раненый аист

Аист и прививочные сертификаты. Фото: vk.com/tver_helpanimals

Последние новости о коронавирусе в Твери на 23 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 383 случая заражения (+383 за сутки).

Выздоровели 72 962 пациента (+394 за сутки).

На карантине - 10 387 человек (- 57).

Умерли 2034 человека (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 536 682 человека, за последние сутки – 989 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 974 случаев заражения коронавирусом (+134 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6630 (+38),

Ржев - 4804 (+220),

Калининский район - 3877 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 3475 (+21),

Торжок - 2797 (+13),

Кимры - 2534 (+13).

Графика: Яндекс

С 16 ноября в филиалах МФЦ региона можно получить бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Как сообщила пресс-служба областного правительства, за получением этих документов обратились 4178 жителей Верхневолжья.

- Если у кого-то нет возможности самому распечатать сертификат, то человек может прийти в МФЦ, где ему распечатают его личный QR-код - справку о том, что он прошел вакцинацию. Сейчас это одна из самых востребованных услуг и она бесплатна, - отметил губернатор Игорь Руденя во время прямого телеэфира 18 ноября.

Жители Твери и Калининского района, где реализуется проект по оказанию услуг МФЦ на дому, могут получить бумажный сертификат о сделанной прививке, подав запрос на приезд специалистов.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, законные представители детей-инвалидов, многодетные семьи, в которых более 5 детей, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

В Тверской области зоозащитники обеспокоены судьбой раненого аиста. Птица с травмированным крылом бегает по полю в районе Бежецка.

- Травмированный аист нашу зиму не перенесёт. Если кто-то готов помочь с транспортировкой до "Вороньего гнезда" в Москву, будем признательны, - написала призыв о помощи в сообществе "Инициативная группа по защите животных" активистка Яна Холькина.

Позже жительница рассказала ТИА, что аиста пытались отловить, но не смогли. Птица может летать, но у него травма и гематома.

Пока его решили оставить его в покое, но если через месяц аист не улетит, зоозащитники снова попробуют его поймать и устроить на зимовку. Сейчас его подкармливают строители, которые прокладывают газопровод, а в поле полно мышей.

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