Коронавирус в Твери, последние новости на 21 ноября 2021: затопленный переход вокзала и рейды в общепитах

На вокзале затопило переход, в Кимрах прошли рейды Фото: vk.com/vktver/Иван Васильев Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 84616 случаев заражения (+387 за сутки).

Выздоровели 72 137 пациентов (+378 за сутки).

На карантине - 10 466 человек (- 4).

Умерли 2013 человек (+13).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 533 845 человек, за последние сутки – 2683 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 687 случаев заражения коронавирусом (+149 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6566 (+35),

Ржев - 4763 (+19),

Калининский район - 3840 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 3443 (+10),

Торжок - 2767 (+15),

Кимры - 2517 (+1).

Графика: Яндекс

Накануне вечером на железнодорожном вокзале произошло ЧП - затопило подземный переход у пригородных касс.

Через залитый водой коридор люди пробирались по узкому настилу из досок.

На место выезжали спасатели ПСЧ-2, СПСЧ, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

Воду откачали мотопомпой. Ситуацию контролирует МЧС.

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением собственниками и посетителями общепита эпидемиологических требований и масочного режима. Проверка прошла в Кимрах.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора осмотрели два объекта и проверили наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.

- Наша задача – осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и защищать права потребителей. Мы проводим разъяснительную работу среди предпринимателей о важности соблюдения правил, гигиенических норм и по предупреждению нарушений при ведении бизнеса, – рассказала главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Тверской области Марина Слепнева.

В одном из кафе в микрорайоне Савелово специалистами были выявлены нарушения, составлен протокол. На устранение у собственника есть неделя.

Графика Фото: ПТО

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.