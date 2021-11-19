Чтоб прочувствовали, как наступление на Москву здесь сдержали: В музее Калининского фронта под Тверью делают ставку на интерактив и квесты

В музее, если считать с запасниками, хранится свыше 1200 артефактов войны. Фото: Александр ЖМУЛИН

16 декабря Тверь будет отмечать 80-ую годовщину освобождения от гитлеровских войск. Уже много лет проиллюстрированная замечательными экспонатами, военными артефактами и документами история о том, как части Красной Армии сражались за наш город, представлена в музее Калининского фронта. Он расположен в поселке Эммаус под Тверью недалеко от Московского шоссе.

Между прочим, место - символическое. Именно тут проходила линия обороны в далёком 1941-м году. Недалеко отсюда выехал легендарный танк Т-34 старшего сержанта Степана Горобца после отчаянного рейда сквозь захваченный немцами Калинин. Именно с этого места 5 декабря 1941 года войска Красной Армии перешли в контрнаступление, чтоб освободить столицу Верхневолжья 16-го числа.

В преддверии юбилейной даты корреспондент «КП»-Тверь» побывал в музее.

ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Надо сказать, что музей расположен рядом с сосновым бором, и дышится там просто великолепно.

Часть экспозиции расположена снаружи здания. На территории огороженного забором музея с тыла выставлены выставлены несколько артиллерийских экспонатов. Советские 57-мм противотанковая пушка ЗиС-2 и 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (в простонародье - сорокопятка), американская 40-мм зенитная автоматическая пушка Bofors L60, немецкая противотанковая пушка РАК 35/36 калибра 3,7 см.

Что интересно, сорокопятка и «немка» являются оригинальными, не восстановленными пушками, которые действительно участвовали в Великой Отечественной войне.

Артилерия за музеем. Фото: Александр ЖМУЛИН

Очень много военных артефактов хранится внутри.

Как сообщила директор музея Людмила Володина, в двух больших экспозиционных залах на втором этаже выставлено около 670 экспонатов — оружие, снаряды, предметы военного снаряжения и быта, документы, письма, фотографии... Плюс еще не меньше 600 артефактов хранится в запасниках.

В первом большом зале, посвященном истории сражений за город, сразу бросается в глаза диорама «Бой за Тверецкий Мост». Она рассказывает о героическом подвиге батареи лейтенанта Александра Кацитадзе, которая трое суток не давала немецким танкам переправится через реку Тверца и в итоге остановила наступление гитлеровцев. В этом зале несколько застекленных стендов с обширным наглядным материалом. Не под стеклом - в середине на постменте - легендарное противотанковое однозарядное ружьё системы Дегтярева и еще более легендарный пулемёт «Максим». Да, им не только в гражданскую воевали…

Противотанковое ружьё Дегтярева и пулемёт «Максим». Фото: Александр ЖМУЛИН

Тут же знатоки могут приметить относительно редкую каску СШ 40. Она использовалась в начале войны в 1941-м, но довольно быстро была заменена на более современный аналог.

Второй зал рассказывает о военных операциях Калининского фронта - «Марсе» и других жестоких кровопролитных боях в округе Ржева и в целом на Ржевско-Вяземском направлении…

ИНТЕРЕСНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Здесь также много интересных оригинальных вещей той далёкой поры. В том числе немецких… И речь не только про оружие — тут вам и зажигалки, и карманный фонарик, и многое другое.

- У нас даже случай был забавный, - рассказала Людмила Володина. - Несколько лет назад к нам заходил один фронтовик, старенький уже, но бодрый. Так он увидел какую-то зажигалку, за стеклом и аж вкрикнул: «О, да я ж в войну такой же трофейной прикуривал! Можно возьму, а?»

К сожалению, не дали, но то и понятно - все экспонаты строго подотчетны.

Посетителей тут не может не привлечь большой советский 82-мм миномёт. Его можно рассмотреть со всех сторон. А рядом с ним «чудовище» повнушительней - немецкая авиабомба.

- Нам ее в музей то ли в 2003-м, то ли в в 2004-м наши тверские поисковики передали, откопали недалеко от города, в районе Чуприяновки, - поделилась подробностями Людмила Ивановна.

Миномет и бомба. Фото: Александр ЖМУЛИН

- А много поисковики вам передают артефактов?

- Было много, но в последнее время уже нет. В этом году, например, нам московский поисковый отряд БМ-13, который работал в местах сражений в Зубцовском районе, передал несколько артефактов. Среди них - немецкие искореженные котелок и фляжка, а также советские швейная машинка, кружка и обломок ложки. Они сейчас - в запасниках.

На одном из стендов я обратил внимание на флягу и портсигар - на них, словно, были выцарапаны какие-то надписи.

- Это советские, - пояснила директор музея. - Были солдаты, которые не доверяли медальонам и на всякий случай выцарапывали свои имена и данные на флягах, портсигарах… Вот вам и пример.

Еще один экспонат, на который особо обратили мое внимание, оказался бумажным. Я - о страничке газеты Калининского фронта, которая была создана практически сразу после его открытия 19 октября 1941 года.

Она сохранила свое название и после того, как Калининский фронт в октябре 1943-го был переименован в 1-й Прибалтийский.

Как я узнал в музее, издавалась газета аж на четырех языках и при этом несколько в неделю. Литеры для печати газетных полос расплавлялись, переплавлялись каждый день и в условиях прифронтовой полосы военкоры умудрялись делать газету.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Людмила Володина рассказала и об интересных квестах, которые пользуются популярностью у посетителей музея.

Один из них - «Аты-баты, шли солдаты!». Она рассчитана на школьников.

Участники примеряют на себя роли бойцов Калининского фронта, надевают плащ-палатки и пилотки. Ребят ждут испытание интеллектуальных способностей; условные переправа через Волгу, доставка боеприпасов и медикаментов на передовую, артобстрел с проверкой знаний математики, восстановление связи, ответы на вопросы из штаба армии и установка знамени. Завершается программа настоящим солдатским обедом - гречневой кашей с тушёнкой, хлебом и сладким чаем...

Квест «От Калинина до Кёнигсберга» (16+) - это познавательное испытание для тех, кому больше 16 лет.

Перед началом игры участникам организуют экскурсию, затем выдают пакеты с заданиями, в который входят индивидуальная карта и красноармейская книжка с отрывным талоном. В карте-задании перед каждым вопросом расположен фрагмент экспозиции, который визуально ориентирует участника игры в музее на правильный ответ… Трем победителям дарят сертификаты на бесплатное посещение филиалов Тверского госмузея.

- Мы работали над разработкой этого квеста два года, там все задания индивидуальные, - отметила Людмила Ивановна. - Кстати, в конце ноября ждем большую группу студентов из Москвы - около 40 человек. Они как раз заказали этот квест.

Пусть приезжают - узнают побольше, как прадеды здесь наступление на Москву останавливали.