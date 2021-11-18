Майор полиции найден мёртвым в Тверской области

Майор полиции найден мертвым в Красном Холме Фото: архив "КП"

ЧП произошло 17 ноября в городе Красный Холм в Тверской области.

Утром в дежурную часть отдела полиции "Краснохолмский" после суточного дежурства не прибыл для сдачи табельного оружия майор полиции.

Были организованы поиски 41-летнего полицейского. Вечером взломали дверь его служебного кабинета и обнаружили тело пропавшего с огнестрельнм ранением из табельного пистолета в область сердца.

На месте произведены необходимые мероприятия, на месте работали криминалисты, осмотрели кабинет, документы, оружие. Тело передано в морг.

- По факту происшествия назначена служебная проверка, - сообщил "КП"-"Тверь" источник.

Известно, что майор служил в правоохранительных органах с 1997 года, с 2018 года - старшим экспертом группы по обслуживанию отдела полиции "Краснохолмский".

КП"-Тверь" уточняет информацию в официальных источниках.

СПРАВКА "КП"

Красный Холм - город в Тверской области с населением 4983 человека (по данным Википедии на 2020 год). Административный центр Краснохолмского муниципального округа, вместе с двумя сельскими населёнными пунктами образует муниципальное образование город Красный Холм со статусом город окружного значения. Расположен в 176 км к северо-востоку от Твери.