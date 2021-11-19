Огромную яму-лужу во дворе инвалида- колясочника в Твери, о которой рассказала «КП»-Тверь» - закопали

Яма после и до... Фото: Алексей Ли Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пару дней назад мы опубликовали историю 48-летнего инвалида-колясочника Алексея Ли, который полгода не мог выехать из двора свой многоэтажки на Благоева,3 к1. Дорогу ему перегораживала огромная лужа-яма.

Алексей и его супруга обращались во все инстанции. Помощь в решении этого вопроса им оказывала депутат гордумы колясочница Светлана Козлова. Она, в свою очередь, тоже стучалась во все чиновничьи двери, причём на самом высоком городском уровне, но все «кормили» обещаниями.

В недавнем интервью «КП»-Тверь» Светлана рассказывала об обращениях к ней граждан, рассказала и об этой луже-яме.

Мы предложили сделать отдельный репортаж - вместе выехали к дому, поговорили с Алексеем, сфотографировали яму. Разместили материал на сайте и в соцсетях.

Кинули клич: может найдутся люди неравнодушные, кто яму зароет?

И, о чудо! Через пару дней Алексей Ли сообщил нам, яму закопали:

-Сегодня приехали рабочие и засыпали яму асфальтовой крошкой, закатали катком. Из Заволжской администрации приезжал принимать ответственный по ЖКХ. Сделали хорошо, проблема решена. От души благодарю вас за помощь в решении моей проблемы!

Возможно, в горадминистрации прочли наше воззвание, возможно, наконец, решили отреагировать на многочисленные обращения депутата Светланы Козловой.

Не важно! Главное, что теперь Алексей Ли сможет беспрепятственно и безопасно выезжать из двора.

Нам очень приятно, что вместе мы сделали наш город чуть более доступным. Для человека с ограниченными возможностями.

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Яму наконец закопали. Фото: Алексей Ли