Досуг в Твери с 17 по 24 ноября: Фотодыхание, русская старина, гений музыки и молодежный спектакль

Культурная жизнь в Твери не замирает. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Запечатленное дыхание

В Тверском городском музейно-выставочном центре в лекционном зале открылась фоторвыставка «Le Souffle». В переводе с французского это значит «дыхание».

- Мы говорим о дыхании Земли, дыхании природы, дыхании человека. Чем мы дышим сейчас? Чем будем дышать завтра? Чем будут дышать наши дети и внуки?

Проект, задумали и осуществляют известный петербургский балетный фотограф Ирина Яковлева и автор идеи Мария Рылеева-Коган. Его участниками стали известные артисты – балерины и танцовщики-премьеры, более 50 человек из 7 театров Санкт-Петербурга и Москвы, - рассказали подробности организаторы.

Цель проекта – обратить внимание общественности на одну из самых острых и важных экологических проблем современности: существование нелегальных мусорных свалок, а также подчеркнуть необходимость сортировки и переработки мусора.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей, детям до семи лет — бесплатно.

Возрастные ограничения: 6+

Искусство в фаянсе

В Восточной башне Тверского императорского дворца открыта выставка «Во вкусе русской старины…».

Экспонаты иллюстрируют историю Конаковского фаянсового завода. Картинная галерея в течение полутора десятков лет знакомит зрителей с богатейшей коллекцией художественного фаянса тверского завода Товарищества М.С. Кузнецова (впоследствии известного как Конаковский фаянсовый завод). Различные вернисажи широкой тематической направленности дают возможность составить представление о разнообразии и высоком художественном качестве собрания предметов кузнецовского фаянса.

Картины русской жизни, воплощенные в художественном фаянсе мастерами тверского завода Товарищества М.С. Кузнецова, на выставке «Во вкусе русской старины…» дополнены живописными и графическими произведениями второй половины XIX – первой четверти ХХ веков из коллекции картинной галереи.

Цена билетов: от 50 до 150 рублей.

Возрастные ограничения: 0+

КОНЦЕРТЫ

Разный Шостакович и духовная музыка

Тверская академическая филармония приглашает на ряд концертов.

21 ноября в 17:00 публике представят программу «Такой разный Шостакович» от струнного квинтета «Ad Libitum». В нем играют Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас, труба)

В концерте также участвуют лауреаты международных конкурсов Ольга Орлова (фортепиано) и Александр Ипполитов (ударные)

В программе: Д. Шостакович. Фортепианный квинтет соль-минор, соч.57, музыка к театральной постановке «Москва-Черемушки» и балету «Золотой век».

Цена билетов: от 200 до 400 рублей.

23 ноября в 18.30 в филармонии начнется «Вечер хоровых концертов и русской духовной музыки».

Участвует губернаторский камерный хор «Русский партес» (худрук и главный дирижер – Андрей Кружков).

В программе: произведения Д. Бортнянского, Н. Сидельникова, М. Березовского, А. Александрова и др.

Цена билетов: от 200 до 400 рублей.

Возрастные ограничения на концерты: 6+

СПЕКТАКЛИ

«Где здесь я?»

Так называется спектакль Тверского ТЮЗа, серия показов которого пройдет в центре современной культуры «Рельсы».

- Это взгляд на современного подростка через призму мировой классики XIX-XX веков, чтобы понять, что изменилось, что осталось прежним, и узнать, есть ли общие проблемы у молодых людей из разных эпох и в чём они заключаются. Драматург Гуля Насырова создала пьесу по мотивам мировой классики (Герман Гессе, Франк Ведекинд и другие). , - пишут организаторы.

Ближайшие показы спектакля пройдут:

- 19 ноября (пятница) в 18:30,

- 20 ноября (суббота) в 14:00,

- 20 ноября (суббота) в 17:00,

- 21 ноября (воскресенье) в 14:00,

- 21 ноября (воскресенье) в 17:00.

Дальнейшее расписание смотрите на сайте центра.

Режиссер-постановщик - участник лаборатории «ТЮЗ. Lab» 2021 года Павел Макаров из Санкт-Петербурга.

Цена билетов: от 600 до 800 рублей с 19 по 21 ноября.

Возрастные ограничения: 12+