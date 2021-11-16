Загадка дома с блюдцами: почему брежневку на окраине Твери украсили керамикой ручной работы

Дом № 36 на проспекте Николая Корыткова примечателен своим фасадом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Если проехаться или пройтись в Пролетарском районе Твери в сторону Тверского полиграфкомбината (сейчас на нем красуется красное название супермаркета) по проспекту Николая Корыткова, то невозможно не обратить внимание на несколько стоящих рядом вдоль дороги панельных пятиэтажек. Выделяются они мозаичными рисунками и надписями. А если подойти к дому №36 с символической мозаикой - держащих белого голубя на фоне маленькой планеты рук и надписи «Мир-Paix-Frieden», и вглядеться в его фасад, то удивление гарантировано…

Дело в том, что на фасаде обнаруживаются разноцветные керамические черепки тарелок, блюдцев, кружек из фаянса.

Керамические осколки в стене. Фото: Александр ЖМУЛИН

Когда я на днях побывал возле этого дома, мне не повезло с погодой - небо было затянуто серыми облаками, накрапывал мерзкий ноябрьский дождь. В общем, были созданы все условия для того, чтобы испортить впечатление. Однако, этого не случилось. Керамические украшения пятиэтажки все равно выглядели замечательно.

Так и хотелось сказать: Ну, красота же! Браво тому, кто придумал «впечатать» фаянсовые обломки в бетонную стену!

Правда, как я не старался навести справки, так и не смог узнать: кто же этот креативный автор идеи?

Зато выяснилось, что дом, как и его соседи с мозаиками, был построен в далеком 1966 году - на заре брежневской эпохи в истории СССР.

Кстати, тот же большой сосед дома - Тверской полиграфический комбинат детской литературы - сдали в эксплуатацию всего за год до этого, в 1965-м.

На некоторых керамических осколках проглядывается клеймо Конаковского фаянсового завода. Сейчас, правда, на предприятии уже не могут сказать, как так вышло, что дом украсили их фаянсом.

- Сторожилы говорят, что боя раньше много было, бывало по две грузовых машины вывозили, вот и могли спокойно отдать бой на украшение дома в Твери, - кратко рассказали мне на предприятии.

Смотрится красиво. Фото: Александр ЖМУЛИН

Строил дом созданный в те годы Тверской домостроительный комбинат, и эта пятиэтажка относится к первым сборным панельным домам типовой серии 1-464-А в Калинине (так тогда называлась Тверь).

Людмила Чудесенкова, работавшая в 1970-х начальником конструкторского бюро Тверского ДСК несколько лет назад рассказывала журналистам из ТИА, что украсить таким образом дом было довольно трудозатратным делом:

- В данном случае формовка наружных стен производилась "лицом вверх": после бетонирования, пока материал ещё не набрал прочность, керамические черепки вдавливались в панели вручную.

Вполне возможно, что идея так преобразить обычную серую панельку возникла у основоположников Тверского ДСК — Алексея Алексеева, Зиновия Тальвинского и Юрия Подсыпанина. Их уже нет в живых. Возможно, им дом и обязан своим внешним видом.

Пятиэтажку рядом немного изуродовали. Фото: Александр ЖМУЛИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

В тот год, когда в Калинине отстроили дом с блюдцами в мире и в стране происходили следующие события:

1966-й в истории Советского Союза - это второй год правления страной Леонидом Брежневым.

Во Вьетнаме в это время идет война с США. СССР поддерживает азиатскую страну оружием и военспецами.

В Ташкенте в этом году случается сильнейшее землятресение.

В Советском Союзе учреждена одна из главных ежегодных премий - Ленинского комсомола.

В этом же году в СССР повсюду велось строительство жилья и многих выдающихся зданий, к примеру, знаменитого цирка на проспекте Вернадского в Москве.

В 1966-м с конвейера сошел преображенный до неузнаваемости «Запорожец» ЗАЗ-966. И тут же получил прозвище «ушастый».

7 ноября 1966 года весь мир увидел крупнейший в истории СССР военный парад с ракетной техникой.

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