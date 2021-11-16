Тверь теряет уникальные резные дома, виртуальные следы которых остаются только в музее наличников

Пожалуй, больше всего деревянных резных домов сохранилось на улице Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери ещё сохранились исторические деревянные дома, украшенные искусным резным декором. Хотелось написать «много домов», но рука не поднялась. Отделка кое-где уже утрачена - местами или полностью, некоторые домики обветшали и были снесены, уступив место современным коттеджам, иные «случайно» сгорели, освободив ценную землю. Но всё-таки нарядные старинные дома кое-где у нас пока есть. Больше всего - в историческом центре Твери, Затьмачье: на Бебеля и Троицкой. Сохранилась пара домов и на оживлённой городской магистрали - улице Софьи Перовской.

Ухоженный деревянный дом на улице Троицкой в Затьмачье. Фото: Виктория ТУШКОВА

Деревянный домик в ажурном убранстве - больше чем просто четыре стены под крышей. В городах из бетона, металла и пластика особо остро понимаешь: такой дом - «свой угол», очаг, уютное гнездо, свитое с любовью. Стоит ли упоминать, какую ценность несут старинные дома для нашей истории и культуры, самобытности. Тем более что многие действительно хороши. Недаром на Тверь обратил внимание «спасатель наличников», основатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов.

В одну из своих последних поездок по стране в поисках уникальных наличников Иван побывал в Твери и Костроме. Российский видеопроект «ROMB» даже снял про это небольшой документальный фильм, который можно увидеть на Youtube: «Как Иван Хафизов наличники спасал».

Ещё один дом на Троицкой. Его убранство небогато, зато любимо голубями. Фото: Виктория ТУШКОВА

- В Твери меня удивила разница между тем, сколько здесь исторических кварталов, и числом туристов. Может, мне кажется, но в Ярославль, Владимир, Рязань или даже Кострому люди едут больше при сравнимом архитектурном наполнении, - поделился Иван своими наблюдениями с корреспондентом «КП»-Тверь». - И это, опять же, как мне кажется, только из-за того, что нет правильной популяризации.

Яркие наличники дома №39 по улице Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери Иван Хафизов особенно заинтересовался домом № 22 по улице Бебеля. Он уже бывал здесь раньше и познакомился с хозяйкой, Марией Благовещенской. Рассказ об истории дома и его фотографии попали в книгу, изданную Иваном, - красочный альбом о резных наличниках Центральной России. Книгу автор хотел подарить хозяйке дома, да не успел: к моменту его повторного визита женщина скончалась.

Дом 22 по улице Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дом № 22 по улице Бебеля, или усадьба Малиновских, - объект культурного наследия дореволюционной постройки. Один из купеческих домов. Он упомянут в «Своде памятников архитектуры и монументального искусства России» (Т. 1. М., 2002, стр. 693). Это двухэтажный деревянный дом, украшенный хорошо сохранившейся сложной резьбой – наличниками, карнизом и подзорами (декор выступающего края крыши).

Дом очень красив. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сейчас часть дома продаётся. На известной интернет-площадке размещено объявление о продаже квартиры на втором этаже здания. Просят за неё 1 600 000 рублей.

Это не единственный красивый деревянный дом по Бебеля. Построенный в конце XIX века двухэтажный дом № 54 (известно, что принадлежал семье Васильевых) тоже сохранил свой изящный ажурный декор. Дом № 54 также занесён в «Свод памятников».

Ажурные наличники дома №54. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё один купеческий дом - № 50. Кое-где обломались элементы резьбы, но по большей части отделка на месте. Дом № 39 на противоположной стороне улицы сохранился отлично, как и соседний дом № 41. Оба этих здания тоже имеют статус памятников.

Убранство дома №50 по улице Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конечно, на одной из красивейших улиц исторической части города не обошлось без потерь. После ремонта наличники и карнизы потерял дом № 44, утратил исторический декор небольшой симпатичный домик № 37а. А вскоре оба этих дома и вовсе были проданы и снесены. Печально.

Бебеля, 41. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, благодаря Ивану Хафизову, об одном из уже утраченных тверских резных домов узнали люди во многих частях России. Воодушевившись плодами своей работы по поиску красивых наличников, он организовал краудфандинговый проект (краудфандинг - сбор пожертвований на какую-то определённую цель). Собрал приличную сумму и открыл мастерскую по изготовлению сборных макетов - точных копий фасадов понравившихся ему домов. Пока таких макетов шесть. Есть там и наш домик - из Конакова. Его обнаружил Иван в одно из путешествий по тверским краям. Домик покорил его интересной деталью - резными дракончиками, украшающими окна. Уже когда макет был готов, «спасатель наличников» узнал, что красивого конаковского дома больше нет.

Дом 39 по Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Существует немало действенных способов сохранить дома, но они почти все не работают, - говорит Иван Хафизов. - Причины разные, конечно. Где-то люди по глупости перестраивают дома, являющиеся объектами культурного наследия. Где-то застройщики выкупают или сжигают целые кварталы таких домов. Где-то их расселяют и сносят по госпрограмме «ветхое жильё». На любой случай, конечно же, есть противодействие, но здесь сталкиваются два вектора. С одной стороны - целеустремленность ради конкретного измеримого блага одного человека или группы людей (застройщиков, чиновников, владельцев), и с другой стороны - неизмеримое общественное благо для города, района и страны в далёкой перспективе, воспользоваться плодами которой лично, скорее всего, не удастся…

Пока эти «качели» висят в таком неестественном положении, домов будет становиться всё меньше, говорит Иван. Поспорить с этим сложно.

Яркий дом на пересечении улиц Бебеля и Дмитрия Донского. Фото: Виктория ТУШКОВА

Симпатичный флигелёк рядом с усадьбой Малиновских. Фото: Виктория ТУШКОВА

Скоро на месте деревянного дома вырастет современный коттедж. Фото: Виктория ТУШКОВА