20 лет со дня катастрофы Ил-18 под Калязиным в Тверской области: гибель 27 человек, громкое расследование и пассажиры на них больше не летают

Самолёт за полтора года до трагедии и его обломки в поле под Калязиным. Фото: администрация Калязинского района Тверской области; Telegram/ Aviaincident

Вечером 19 ноября 2001 года под Калязиным, на поле рядом с деревней Захаровка, упал самолет Ил-18, совершавший перелет из Хатанги на Таймыре в столичный аэропорт «Домодедово». Все находившиеся на борту - 9 членов экипажа и 18 пассажиров - погибли.

По свидетельствам многочисленных очевидцев, ЧП с самолетом случилось прямо над сушильным заводам города Калязина (в райцентре тогда проживало около 30 тысяч человек). Пилоты как могли уводили гибнущий самолет подальше от города.

ЗРЕЛИЩЕ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Корреспонденты «КП» тогда побывали на месте катастрофы. Вот выдержка из репортажа с места крушения:

«Поле рядом с деревней Захаровка усеяно искореженным металлом, клочьями одежды и останками человеческих тел.

Рядом со спасателями МЧС, собирающими «фрагменты» в черные полиэтиленовые мешки, - огромный мужчина в синей куртке.

- Там, под деревом, рука Надюши, - говорит он спасателям.

- Я помню ее колечко.

- Извините, у вас на этом самолете был кто-то из родных? - спрашиваю этого великана с опухшими от слез глазами.

- Сестра жены Надежда Кондратьева. В прошлом году трагически погиб ее муж. Теперь вот она. А я приехал сюда, чтобы опознать Надю.

- А это что? - упавшим голосом говорит боец МЧС, указывая на видневшееся из-под снега лицо.

Другой, постарше, осторожно окапывает лицо лопаткой - женская голова.

- Это Надюша, - еле слышно говорит великан в синей куртке и хватается за сердце.

Синим пятном на снегу чей-то украинский паспорт.

Рядом - серая обложка свидетельства бортпроводника.

Открываю: Тарас Мазурик и Оксана Яковлева. Пассажир и стюардесса».

Или вот, так описывал момент крушения очевидец катастрофы 73-летний Иван Алексеевич Куликов. Самолет рухнул в нескольких десятках метров от его дома.

«- Я в аккурат к окну подошёл, задумался. И вдруг - страшный гул. Потом - удар, оглушительный треск, взрыв, зарево. Ну, думаю, бомбят. Когда все стихло, вышел глянуть. Мать честная - словно смерч прошел. Сарай развалился, крышу на соседнем доме порушило. Пошел дальше, в поле. А там - ноги, руки, головы по всей земле».

Был на том поле трагедии и ещё один примечательный эпизод.

Очевидцы рассказывали про разлетевшиеся на поле после катастрофы денежных банкнотах, якобы, эту наличку везли с севера вахтовики:

«Деревенские наблюдали, как всю ночь по дороге туда-сюда курсировали джипы с зелеными полосами (явно инкассаторские!). Понятно, что местных на место гибели лайнера не допустили. Оцепление сняли, когда основные деньги были собраны спасателями и сданы работникам прокуратуры.

Журналистам «КП» тоже пришлось принять участие в поисках денег. Мы нашли спортивную черную сумку «Рибок». Из нее выпали две купюры - тысячная и сотенная - целые и невредимые. Совсем рядом на сером снегу - еще две купюры. Деньги жгут руки, мы спешим в палатку с табличкой «Прием найденных денег и документов» и сдаем найденные 2200 целковых милиционерам. Пол в палатке усеян пачками купюр - целые и не очень, обгорелые и испачканные в крови.

- Ребята, много денег уже нашли?

- Не знаем, не считали, - коротко бросают люди в погонах и продолжают складывать деньги».

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН УПАЛ

Все три чёрных ящика борта были найдены.

Первоначально специалисты рассматривали две основные версии: взрыв в воздухе и техническая неполадка.

Однако по итогам расследования, выяснилось, что на самолёте, принадлежавшем авиакомпании "ИРС аэро" все четыре двигателя имели истёкшие сроки хранения, были и другие недочеты - формуляры техобслуживания не заполнялось, контроль и анализ качества выполнения полетов по данным средств полетной информации проводился с нарушением нормативов и пр.

Кроме того, авиакомпания разработала график рейса с превышением норм рабочего времени: вместо 11,5 часов экипаж работал почти 15 часов.

Если коротко, то причиной авиакатастрофы Ид-18 RA-75840 под Калязиным стали техническая неисправность и ошибки при техобслуживании.

Вот одна из версий последних минут, предшествовавших трагедии: в ходе полёта при работающем автопилоте сломался руль высоты, из-за чего авиалайнер начал пикировать. Пилоты уже почти выровняли воздушное судно, несущееся с огромной скоростью к земле. Однако в какой-то момент кто-то из них, пытаясь тянуть на себя штурвал, вероятно, случайно, упёрся в левую педаль управлявшую рулём направления. Пошел левый крен, и катастрофы было уже не избежать.

ВЫВОДЫ ИЗ ТРАГЕДИИ

На авиакомпанию «ИРС Авиа» после данной катастрофы были наложены серьёзные ограничения.

Что до самой модели, то за многолетнюю историю эксплуатации самолёта Ил-18 (был разработан ещё в конце 50х годов), не раз были случаи, когда происходили отказы в управлении, было несколько автапроисшествий.

После катастрофы под Калязином, коммерческие пассажирские перевозки на самолётах Ил-18 было решено прекратить.

А ЧТО ТАМ СЕЙЧАС

Сейчас в деревне Захаровка постоянно уже никто не живёт. В поле, где рухнул самолёт, родственники погибших поставили памятный крест и установили таблички с именами погибших. Вот имена жертв этой трагедии:

Экипаж

1. Соминский Александр Николаевич - командир

2. Михайлов Владислав Вячеславович - пилот

3. Федоришин Владимир Федорович - штурман

4. Кожевин Алексей Петрович - бортмеханик

5. Соловчук Людмила Алексеевна - бортпроводница

6. Яковлева Оксана Анатольевна - бортпроводница

7. Ефремов Сергей Владимирович - флайт-менеджер

8. Колупайло Геннадий Иванович - техник

9. Кибец Юрий Андреевич - техник

Пассажиры

1. Гырля Вячеслав Федорович

2. Зенько Наталья Анатольевна

3. Кудряшов Алексей Михайлович

4. Андрюшина Любовь Владимировна

5. Кучеренко Анатолий Александрович

6. Мороз Игорь Петрович

7. Гнидин Николай Алексеевич

8. Овчинников Владимир Иванович

9. Дмитриенко Александр Маматович

10. Рябковец Владимир Владимирович

11. Мазурик Тарас Викторович

12. Космин Владимир Денисович

13. Топчий Юрий Витальевич

14. Кондратьева Надежда Николаевна

15. Греб Василий Федорович

16. Соколов Михаил Владимирович

17. Пильтяева Людмила Ивановна

18. Глобелко Ольга Александровна.

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