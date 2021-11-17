В Твери инвалид-колясочник полгода не может выехать из двора из-за огромной лужи-ямы

Выехать со двора Алексей Ли не может из-за этой ямы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

«Здравствуйте! Меня зовут Алексей Ли, я инвалид 1 группы, передвигаюсь на инвалидной коляске. Во дворе дома, в котором я проживаю, по адресу: Тверь, ул.Благоева, 3 к1, находится большая яма. Она занимает полностью все пространство для проезда по двору, заполнена водой и грязью. Обойти ее можно только по газону, куда я на коляске заехать не могу, и, соответственно, не имею возможности беспрепятственно и безопасно выезжать из дома на инвалидной коляске. При встрече с представителями Департамента дорожного хозяйства г.Твери неоднократно просил засыпать яму асфальтовой крошкой, но получал в ответ только обещания. Прошу решить вопрос с подсыпкой ямы», - выдержка из обращения колясочника 48-летнего Алексея Ли, размещённого им на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

С этой ямой он бьется с весны, и на Госуслуги написал, когда во все остальные двери уже постучался. И в свою управляющую компанию «Контакт-Универсал», которая по закону должна следить за этим придомовым участком, и в горадминистрацию. Везде обещали помочь, но не помогли.

Не помогли и на Госуслугах. Все окончилось бумагой от районной администрации. Сюда приведённое выше обращение спустили по инстанции. В пространном ответе указано, что надо давить на свою УК, которую можно при случае за плохую работу засудить, самим изыскивать ресурсы по содержанию, посоветовали вступить в программу ППМИ (поддержка местных инициатив, в рамках которой жители, собрав деньги и получив допфинансирование от властей, что-что чинят, строят и пр. - Ред.).

- Ну это даже смешно! ППМИ! - грустно замечает Ольга супруга Алексея.

Мы стоим на краю этой огромной лужи-ямы во дворе их многоэтажки. Ботинки скользят по обледенелой кромке. Объехать яму можно, если отогнуть многоэтажку с другой стороны, но это лишний расход аккумуляторной батареи коляски.

- В глубину сантиметров десять будет, я могу наступить, - бесстрашно говорит супруга Алексея и наступает. Человеку здоровому, пройти по кромке или наступить в лужу и перековылять через неё труда не составит. Но не колясочнику. Алексей переезжать по кромке не решается: пробовал, коляска заваливается вглубь ямы.

Проблема, на первый взгляд, не критична. Привезти гравия, двое рабочих лопатами за час раскидают. И все! Но отчего-то здесь ее никак не могут решить. Потому что яма - в пограничной зоне ответственности и коммунальщиков и властей.

Власти города ремонтируют улично-дорожную сеть и дворами по закону не занимаются. УК по закону может из этой ямы только грязь вычерпать, деньги на подсыпку нужно «вынимать» из средств капремонта, но это нужно решить на общедомовом собрании. А инвалидов в большом доме, видимо, нет больше и жильцам она не мешает. Обходят.

Не помогло даже содействие депутата гордумы колясочницы Светланы Козловой.

- Мы вместе с Алексеем выезжали на обследование территории на Новом мосту, где требовалось занижение бордюрного камня, и обратились к присутствовавшему там представителю Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. Он сказал , что вопрос будет решен. И... тишина. Потом, я лично обращалась и напоминала об этой проблеме представителю Департамента, когда поняла, что помощи не будет, попросила содействия в решении проблемы у профильного замглавы администрации Твери Дениса Черныха. Ни ответа, ни помощи так и не получила, - рассказала мне Светлана.

Мог ли Алексей Ли засыпать яму за свой счёт, как установил в своём подъезде подъёмник и пандус? А почему, собственно, он должен это делать? Пенсия инвалида не велика.

Алексей Ли человек активный, один из основоположников тверского клуба инвалидов «Кристалл», занимается общественной работой, проводит инспекции по городу - смотрит, как город для людей с ограниченными возможностями приспособлен.

- И что парадоксально, власти гораздо быстрее реагируют на крупные проблемы, чем на мелкие. Например, мы смогли установить подъёмники на ж/д вокзале в Твери, сделав его доступным. Правда, там тоже криво-косо вышло, неправильный угол наклона и заявленный вес не тянут - но решили. А тут - ну никак, - делится Алексей.

Впереди холода и проблема с ямой на короткое время решится сама собой - снег и мороз выровняют поверхность. А весной? По-новой...

Но успеть до холодов ещё можно! «КП-Тверь», в свою очередь, направит обращение с просьбой решить проблему в УК, в ведении которой находится дом.

А ещё, обращаемся ко всем неравнодушным горожанам: если вы работаете в дорожной отрасли и у вас есть немного щебня, гравия, гравийной крошки (на выбор) и две пары рабочих рук, - может изыщите возможность и яму у дома Алексея Ли подсыпите?

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Мог ли Алексей Ли засыпать яму за свой счёт, как установил в своём подъезде подъёмник и пандус? А почему, собственно, он должен это делать? Пенсия инвалида не велика. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Алексей и его супруга Ольга за минувшие полгода обращались во все инстанции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА