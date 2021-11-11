Экологию спасет болото: Заповедную топь в Тверской области оценили эксперты Европы

Такая красота - то самое болото. Фото: VK/Центрально-Лесной государственный заповедник/Дмитрий Иванов

Вы когда-нибудь бывали на поросшем мхом и другой растительностью болоте? Если да, то наверняка вспомните его чудный аромат. Это не сырой затхлый запах гниения, а терпкий аромат кустиков багульника, запах сухого мха, спелых ягод, веточек шикши, опавшей хвои сосны… Болота - это не нечистые места, как некоторые несправедливо полагают, напротив, это очень важные для экосистемы планеты территории. Наш регион богат болотами, одно из них недавно было представлено на Международной конференции стран ООН по изменению климата в Глазго в Шотландии.

Если кто вдруг не в курсе, там на высоком уровне обсуждались пути предотвращения климатических катастроф на Земле. И в этом своя важная роль отведена и болотам, да.

На конференции был открыт виртуальный павильон «Торфяные болота». Именно там от России и была представлена виртуальная экскурсия по заповедному болоту Старосельский мох, расположенному в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике на западе Тверской области.

Порой на болоте в заповеднике и такие гости встречаются. VK/Центрально-Лесной государственный заповедник/Дмитрий Иванов

- С 2011 года Центрально-Лесной биосферный заповедник участвует в международном проекте PeatRus по сохранению и восстановлению болот России. Наше заповедное болото Старосельский мох, расположенное в Нелидовском районе, является водораздельным, естественным, ненарушенным и имеет важное стратегическое значение в поддержании климатической стабильности на Земле, - пояснила научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская в посвященном этой охраняемой природной зоне паблике в соцсети.

«КП»-Тверь» связалась с Еленой Шуйской и узнала подробности.

- Дело в том, что такие водно-болотные угодья поглощают большое количество углекислого газа (и другие парниковые газы), от чрезмерного выделения которого и возникает парниковый эффект, то есть нагревание атмосферы, - пояснила Елена Александровна. - Чем больше таких нетронутых, ненарушенных мест на планете, тем лучше для экосистемы Земли. Старосельское болото в силу его сохранности и нетронутости как раз можно назвать эталонным местом для изучения различных биопроцессов, в том числе для решения научных задач по исследованию выделения и поглощения парниковых газов. С нами сотрудничают Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, тверские вузы, приезжают и зарубежные специалисты-исследователи, например из Испании и Германии.

Елена Шуйская рассказала, что при создании виртуальной экскурсии для международной конференции были использованы фотографии, видео и 3D-панорама Центрально-Лесного заповедника, выполненные Дмитрием Ивановым - научным сотрудником лаборатории биогеоценологии Института проблем экологии и эволюции, членом Союза фотографов дикой природы России. Дмитрий уже около 10 лет занимается изучением потоков парниковых газов и структуры растительности верховых болот и заболоченных лесов нашего заповедника и делает фото- и видеосъёмку заповедной природы.

Посетить виртуальный павильон можно по ссылке: https://storage.net-fs.com/hosting/6147066/7/.

Правда, там всё на английском языке, но что поделаешь.

Елена Шуйская указала на еще одну важную особенность Старосельского моха:

- Наше болото является водоразделом: из его западной части вытекает река Межа - приток Западной Двины, которая бежит к Балтийскому морю, а из восточной части - приток Волги. Научным мировым сообществом доказано, что болота - источники рек, и вот почему еще их важно сохранять.

Экомаршрут по болоту вполне комфортен. Везде, где есть шанс промочить ноги, проложен дощатый настил. Фото: VK/Центрально-Лесной государственный заповедник/Ndrew Maslow

К сожалению, за полвека в России было осушено несколько миллионов гектаров болот. Осушение болот и добыча торфа проводились для нужд сельского и лесного хозяйства. В период перестройки страны в 1990-х годах торфяная промышленность была практически ликвидирована. Не только выработанные, но и подготовленные к добыче торфа площади оказались брошенными и бесхозными. На восстановление болотных экосистем и направлен международный проект PeatRus, в котором участвует и наш заповедник.

- А как восстановить нарушенное болото? - задал я вопрос Елене Шуйской.

- Если говорить упрощенно, то необходимо залить осушенные полосы болот водой, и система начнет сама себя восстанавливать. Процесс этот, конечно, весьма не быстрый.

СПРАВКА КП

Старосельский мох - верховое болото в Нелидовском районе Тверской области, его площадь - свыше 610 гектаров, максимальная глубина залежи - 5,5 м, средняя - 3,2 м.

Прямо по болоту проложен деревянный настил (в том числе для сохранения мохового покрова), по которому порой водят экскурсии для туристов.

Растительный покров типичен для верховых болот зоны южной тайги. Окрайки на пологих склонах заняты черничными сосняками. На плоских участках окрайки формируются сообщества с древостоем сосны, реже - березы. Там образуются верховые торфяно-глеевые почвы.

Пологие склоны выпуклой части болота могут быть покрыты сосновым редколесьем или голы. К грядам и мочажинам приурочены свои особые виды сфагнума (род мхов, из которых образуется верховой торф).

Северная часть болота имеет некоторое понижение в центре. Здесь главенствуют хвощ, осока, тростник, а также очеретник и сфагнум.