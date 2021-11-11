Серпы и молоты на фасадах Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Серп и молот - главная государственная эмблема Советского Союза, один из основных символов коммунистического движения, олицетворявших союз рабочих и крестьян.

Каждый из нас, тверичан, на вскидку может назвать парочку зданий в областной столице, где уцелела эта символика СССР. Она так органично вписана в декор зданий и современную среду, что и глаз не режет.

У нас в редакции эти архитектурные элементы советской поры собрались в фотоподборку, бережно коллекционируются они в течение вот уже нескольких лет трафик-менеджером тверской «Комсомолки» Элей Храповицкой.

Серпы и молоты на фасадах - эти элементы декора эволюционировали вместе с эпохой: от простых и обобщенных форм в декоративном оформлении зданий конца 1930-х годов постройки, до вплетения в сложносочинённые конструкции времен послевоенных 1950-х.

Они повсюду, на фасадах Домов культуры, театров, административных зданий.

К примеру, всем жителям Твери хорошо знакомы барельефы театра Драмы, там серпы и молоты в лучах славы - центры композиций на фасадах. Здание построено в 1951 году в Твери по проекту архитекторов А.П.Максимова и П.В.Кухтенкова. Совсем недавно здесь завершён ремонт и барельефы эти были бережно сохранены.

Не стали убирать серп и молот на фасаде при ремонте здания бывшей областной типографии на Студенческом, 28, где сейчас расположен детский технопарк.

Типовые городские дома культуры послевоенной поры так же богаты на советскую символику. Таков, к примеру, прекрасно вписанный в архитектуру площади Гагарина Дом культуры «Химволокно», открытый в 1953 году. Типовой проект разработан в столичной архитектурно-проектной мастерской московским специалистом К. К. Бартошевичем.

Но не только на зданиях центра Твери можно отыскать символику Союза. Ее можно заприметить на неизвестно почему уцелевших неприметных табличках у своего же дома.

Вот, к примеру, полустершаяся от времени на жилом доме на Речном (наб. Афанасия Никитина, 24А). Такими помечтали обычно «дома высокой культуры быта». Но детально разглядеть содержание этой таблички уже не возможно.

Не фасадами едиными, серпы и молоты можно встретить в декоре железных оград, на отдельных памятниках эпохи Союза.

Так нужно ли сохранять на фасадах элементы советской идеологии, символику страны, который уже нет.

Уместно ли это? Может зашлифовать? Заштукатурить? Заменить на другой декоративный элемент?

На этот вопрос мы попросили ответить нашего эксперта тверского архитектора Никиту Маликова:

- Архитектура переживет авторов и всех жителей города. Это самый массовый продукт потребления в истории человечества. Однозначно, архитектура следует модным тенденциям времени в котором создается. И благодаря этому в городах создается разнообразная среда, где здания разных эпох сочетаются друг с другом, образуя улицы. Вы спрашиваете, нужно ли убирать со зданий следы этих эпох? Разумеется, нет. В мире повестка и тренды меняются каждые три года. И если бы мы каждые три года переделывали здания, убирая с них символы, то превратили города в уныние, но отвечающие трендам. Мы должны сохранять историю, помнить ее, не взирая на свое отношение к ней.

Если у вас есть интересные образцы советской символики на фасадах Твери - присылайте нам, будем рады опубликовать!

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Фасад здания на Смоленском, 28. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фасад здания театра Драмы. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Серп и молот в архитектурном оформлении жилого здания в центре Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фронтон академии ВКО. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фронтон ДК им Трусова.

Серп и молот на фасаде здания в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Серпы и молоты в декоративном оформлении фасада здания в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Серп и молот венчает кованую решетку на жилом доме в центре Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Уцелел даже такой памятник советской эпохе. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фронтон здания в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фронтон торгового центра «Тверь», где ранее располагался районный дом культуры. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Памятник рядом со зданием администрации Пролетарского района. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Декоративное оформление фасада в центре Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ