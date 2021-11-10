Коронавирус в Твери, последние новости на 10 ноября 2021: новый компьютерный томограф для Бежецка и смерть директора школы искусств

О главном, к этому часу. Фото: VK/kimry; ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 272 случая заражения (+396 за сутки).
Выздоровели 67 063 пациента (+656 за сутки).
На карантине - 11301 человек (-276).
Умерли 1908 человек (+10).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 495 544 человека, за последние сутки – 4010 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 953 случая заражения коронавирусом (+174 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6179 (+13),
Ржев - 4514 (+65),
Калининский район - 3692 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 3353 (+11),
Торжок - 2608 (+6),
Кимры - 2463 (+5).
Графика: Яндекс
Графика: ПТО