Как украсят Тверь к Новому году-2022

Рабочие украшают гирляндами сквер в центре Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как будет выглядеть Тверь в новогодние праздники-2022, интересно всем горожанам. Подробности декоративного оформления самых любимых не только детьми, но и взрослыми торжеств, сообщили в горадминистрации.

- Работы по установке елей и новогоднему украшению города начнутся после определения подрядчиков и заключения с ними контрактов, в настоящее время администрации районов проводят необходимые конкурентные процедуры, - поясняют в администрации Твери.

Главная городская ёлка высотой 14 метров, украшенная шарами и светодиодными гирляндами, традиционно будет на площади Ленина. Кроме того, в Центральном районе планируется поставить ещё три ёлки: возле Театра кукол, стадиона "Химик" и торгового центра "Семь морей".

На Тверской площади, напротив здания цирка, по традиции появится надувная фигура Деда Мороза. Новогодние ели традиционно будут установлены в Городском саду и на катке в парке Победы.

Четыре новогодних ели установят и в Заволжье: в сквере у памятника Афанасию Никитину, у ДК "Затверецкий", в посёлках Сахарово и Литвинки. Также у памятника Афанасию Никитина смонтируют световую конструкцию "Светящийся подарок с бантом", на площади Конституции – светодиодного "Мишку".

В Московском района новогодних ёлок будет четыре: на бульваре Цанова, площади Велико Тырново в "Южном", в посёлках Элеватор и Химинститута. Фонтаны в скверах героев Чернобыля и на улице Можайского будут оформлены световыми конструкциями.

Оригинальная светодинамическая ель, а также светодиодный фонтан с необычными эффектами будут смонтированы на Комсомольской площади, такая же ель появится и напротив железнодорожного вокзала. Ещё 5 ёлок разместят в скверах на проспектах Ленина (напротив ТГТУ) и Николая Корыткова (сквер "Светлячок"), улицах Громова и Строителей, а также на Аллее Славы в Мамулино.

На улицах города будет праздничная иллюминация, в зонах отдыха появятся светодиодные шары и другие конструкции.

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