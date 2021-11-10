В Твери продолжается работа по приёмке отремонтированных дорог

Рабочая комиссия на приёмке дороги в Твери. Фото: администрация Твери

В Твери проходит приёмка дорог, отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В администрации города поясняют, что работы полностью завершены на всех 70 объектах 2021 года.

Рабочие комиссии из сотрудников администрации города, представителей контролирующих органов и общественности поочерёдно проверяют соответствие выполненных работ нормативам и требованиям проектной документации на всех готовых объектах. Все выявленные замечания передаются подрядчику для устранения в установленный срок, после чего назначается дата выезда межведомственной комиссии на приёмку. По состоянию на сегодняшний день рабочие комиссии проведены уже на 67 объектах.

- Благодаря экономии денежных средств дополнительно проведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Коминтерна (на участке от Зеленого проезда до Промышленного проезда), покрытия тротуаров на ул. Терещенко, ул. Баррикадная и на ул. А. Степанова. На данных объектах также проходят рабочие комиссии, - сообщили в администрации Твери.

Напомним, что в 2021 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были проведены работы на 70 объектах улично-дорожной сети протяжённостью более 61,6 километра.

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